Узбекистан рассекретит сведения о количестве заключенных

По данным Национального центра по правам человека РУз, за последние 15 лет число людей, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось более чем в два раза.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане будут рассекречены сведения о количестве заключенных, следует из постановления правительства республики, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.

В настоящее время конкретные цифры по заключенным в стране огласке не подлежат. Ранее Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана сообщало, что для обнародования данных использует мировую практику подсчета — в 2018 году на каждые 100 тысяч жителей страны в среднем приходилось 140 заключенных (минус 10% по сравнению с 2017-м).

"Утвердить перечень сведений в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, подлежащих рассекречиванию", — говорится в тексте документа.

В этот перечень включены данные о количестве лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и следственных изоляторах МВД страны.

В соответствии с постановлением, в перечень также вошли сведения о количестве и месте расположения учреждений по исполнению наказания и следственных изоляторов, количестве умерших, а также лиц, в отношении которых применяются меры принудительного медицинского характера. Секретность будет снята с производственной деятельности тюрем и колоний.

По данным Национального центра по правам человека Узбекистана, за последние 15 лет число заключенных, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось более чем в два раза. При этом наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана достигает в среднем 80%, в некоторых учреждениях — около 30%, а в единственной в стране воспитательной колонии для несовершеннолетних — менее 10%.

В Узбекистане на 1 апреля 2020-го численность населения составляла 34,03 миллиона человек (+0,4% по сравнению с началом года).