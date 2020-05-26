Жара может снизить активность коронавируса в Узбекистане

В начале недели на территорию республики пришла жаркая погода. Дневная температура в ближайшие дни составит 36-39 градусов, по северу и пустынной зоне — до 40-41 градусов.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Жара в Узбекистане может существенно снизить активность нового коронавируса COVID-19, заявил главный научный сотрудник НИИ вирусологии Министерства здравоохранения республики Хайрулла Мустафаев.

"Заметьте, температура воздуха уже близится к стабильно высокой отметке. Ожидается жара. В таких условиях вирус не может развиваться", — сообщил Мустафаев в интервью газете Кабмина страны "Правда Востока".

По его оценке, оптимальная температура существования коронавируса 5-8 градусов Цельсия и влажность не менее 60%.

Мустафаев отметил, что природный очаг COVID-19 находится в Китае и Юго-Восточной Азии — регионы, отличающиеся высокой влажностью.

"У нас же климат сухой и жаркий. Вообще простудные заболевания всегда прекращаются в знойную пору", — добавил вирусолог.

По данным Узгидромета, в начале недели из Ирана на территорию Узбекистана пришла жаркая погода. Дневная температура в стране в ближайшие дни составит 36-39 градусов, по северу и пустынной зоне — до 40-41 градуса. Ожидается преобладание малооблачной погоды.

Напомним, первый в республике случай COVID-19 был выявлен в середине марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 3 281, тринадцать пациентов скончались, 2 624 выздоровели. По данным Минздрава, в последние дни в стране ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения.

Карантинные меры против распространения коронавируса в стране продлены до 1 июня, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм — ношения масок, соблюдения социальной дистанции.

С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на цветовые зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.