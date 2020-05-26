Защитные средства соответствуют международным требованиям - "Узстандарт"

Узбекистану предоставлено 94 стандарта по оценке качества медицинского оборудования, лабораторий и биотехнологий, инноваций и постпандемических условий.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Глава департамента агентства "Узстандарт" Абдуллахон Орифбоев рассказал о том, что для местных производителей защитных средств было разработано 24 стандарта качества. Вместе с тем медицинские маски, перчатки и защитные костюмы должны соответствовать и международному стандарту 13982-1:2004.

Бесплатную государственную метрологическую проверку прошли более 20 тысяч медицинских инфракрасных термометров. Такое же тестирование проходят антисептические гели и моющие средства.

Орифбоев рассказал, что агентство "Узстандарт" сотрудничает с рядом международных профильных организаций.

В том числе Международной организацией по стандартизации (ISO), Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (EASCMC), Международной электротехнической комиссией (CEI), Международным бюро мер и весов (BIPM) и другими.

Узбекистану предоставлено 94 стандарта по оценке качества медицинского оборудования, лабораторий и биотехнологий, инноваций и постпандемических условий.