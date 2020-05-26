Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

Марш "Бессмертного полка" и традиционный военно-морской парад планируется провести 26 июля — в День ВМФ России.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы, он пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", — сказал Путин по итогам рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены", — сказал глава государства.

Он также озвучил предполагаемую дату проведения марша "Бессмертного полка" и традиционного военно-морского парада: они должны состояться 26 июля — в День Военно-Морского Флота.

Напомним, праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в России были перенесены на более поздние даты из-за пандемии коронавируса.