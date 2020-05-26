Трансляция "Бессмертного полка онлайн" близится к завершению

За время онлайн-шествия к ней присоединились почти 23,5 миллиона человек. В виртуальном строю прошли уже более двух миллионов героев.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Трансляция "Бессмертного полка онлайн" будет завершена до конца недели, сообщили в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

С 9 Мая в виртуальном строю прошли уже более двух миллионов героев. Всего будет показано около 2,7 миллиона фотографий и записей об участниках Великой Отечественной войны.

За время онлайн-шествия к трансляции на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре Okko присоединились почти 23,5 миллиона человек.

Модераторы проверили все присланные заявки, часть была отправлена на доработку. На сегодня для повторной проверки ожидается более 190 тысяч анкет.

"Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, — рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, которая принимает участие в проверке анкет участников в качестве модератора-историка. — В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации — осталось проверить менее тысячи заявок. Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия — чтобы все герои прошли в онлайн-строю".

Получить ответы на любые вопросы про "Бессмертный полк онлайн" можно, позвонив на горячую линию по номеру 8 (800) 20-1945-0. Сейчас в режиме автоинформатора она работает круглосуточно, а обратиться к операторам можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

Участники акции продолжают получать оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. Эту информацию организаторы присылают на электронную почту, указанную при регистрации, или в личные сообщения в соцсети, через которую участники авторизовались в проекте.

Если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

По завершении трансляции найти своих героев в общем видеоряде "Бессмертного полка онлайн" можно будет до конца мая.

Традиционное шествие Бессмертного полка на улицах и площадях во всех регионах России, как заявил во вторник президент Владимир Путин, может состояться 26 июля. При этом он отметил, что власти будут следить за ситуацией с коронавирусом и при необходимости перенесут дату проведения марша на более поздний срок.

Напомним, МИА "Россия Сегодня" — один из информационных партнеров проекта "Бессмертный полк онлайн". Международное агентство Sputnik является его официальным информационным партнером в странах Ближнего зарубежья.