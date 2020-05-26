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Трансляция "Бессмертного полка онлайн" близится к завершению

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200526/14217018/Translyatsiya-Bessmertnogo-polka-onlayn-blizitsya-k-zaversheniyu.html

За время онлайн-шествия к ней присоединились почти 23,5 миллиона человек. В виртуальном строю прошли уже более двух миллионов героев.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Трансляция "Бессмертного полка онлайн" будет завершена до конца недели, сообщили в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

С 9 Мая в виртуальном строю прошли уже более двух миллионов героев. Всего будет показано около 2,7 миллиона фотографий и записей об участниках Великой Отечественной войны.

За время онлайн-шествия к трансляции на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре Okko присоединились почти 23,5 миллиона человек.

Модераторы проверили все присланные заявки, часть была отправлена на доработку. На сегодня для повторной проверки ожидается более 190 тысяч анкет.

Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Трансляцию "Бессмертного полка онлайн" по всему миру посмотрели 20 млн раз
"Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, — рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, которая принимает участие в проверке анкет участников в качестве модератора-историка. — В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации — осталось проверить менее тысячи заявок. Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия — чтобы все герои прошли в онлайн-строю".

Получить ответы на любые вопросы про "Бессмертный полк онлайн" можно, позвонив на горячую линию по номеру 8 (800) 20-1945-0. Сейчас в режиме автоинформатора она работает круглосуточно, а обратиться к операторам можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

Участники акции продолжают получать оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. Эту информацию организаторы присылают на электронную почту, указанную при регистрации, или в личные сообщения в соцсети, через которую участники авторизовались в проекте.

© Sputnik / Alexey Kudenko
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Если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

По завершении трансляции найти своих героев в общем видеоряде "Бессмертного полка онлайн" можно будет до конца мая.

Традиционное шествие Бессмертного полка на улицах и площадях во всех регионах России, как заявил во вторник президент Владимир Путин, может состояться 26 июля. При этом он отметил, что власти будут следить за ситуацией с коронавирусом и при необходимости перенесут дату проведения марша на более поздний срок.

Напомним, МИА "Россия Сегодня" — один из информационных партнеров проекта "Бессмертный полк онлайн". Международное агентство Sputnik является его официальным информационным партнером в странах Ближнего зарубежья.

Теги:
Россия, память, ветераны, Великая Отечественная война, Акция "Бессмертный полк", Бессмертный полк



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