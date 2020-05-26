"Бдительность слабеет": Мирзиёев поручил внести предложения об усилении карантина

В последние дни в Узбекистане увеличилось число больных коронавирусом, отметил президент. По его словам, сложившаяся ситуация может свести на нет все усилия по выявлению, предупреждению и лечению болезни.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистанцы неправильно воспринимают смягчение карантинных мер, заявил во вторник президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"В последние дни в нашей стране увеличилось число больных коронавирусом. Следует отметить, что руководители большинства регионов и предприятий, наши граждане неправильно воспринимают смягчение карантинных мер, ошибочно думая, что болезнь якобы прошла", — заявил узбекский лидер.

Он рассказал, что на родину из-за рубежа возвращены 47 тысяч узбекистанцев. У многих из них, особенно среди вернувшихся за последние две недели, выявлен COVID-19. Почти 50 процентов больных по стране — люди, прибывшие из-за границы, отметил президент.

"Ожидается, что в течение следующих десяти дней прибудут еще 3,5 тысячи человек воздушным путем и около семи тысяч через пограничные посты. Вместе с тем более 100 тысяч наших граждан изъявили желание вернуться на родину и ждут своей очереди. Учитывая серьезность ситуации в странах, откуда они возвращаются, а также в сопредельных государствах, предаваться спокойствию нельзя", — подчеркнул Мирзиёев.

Он отметил, что на сегодня в "красной" зоне по опасности заражения коронавирусом остаются 40 районов и городов, в "желтой" — 45.

"Больше всего тревожит то, что за последние десять дней зафиксирован рост числа зараженных среди населения. В частности, выявлено 57 инфицированных в Навои, 73 пациента в Самарканде, 114 — в Ташкенте и столичной области", — отметил глава республики.

Он заявил, что участились случаи несоблюдения социальной дистанции, особенно на рынках, в торговых комплексах, банках, уличных прогулок без медицинских масок, проведения различных массовых мероприятий дома.

"Словом, слабеет бдительность и осторожность. Такая ситуация может свести на нет все наши усилия по выявлению, предупреждению и лечению этой болезни, результативность триллионных расходов из бюджета", — заявил Мирзиёев.

Президент поручил Специальной республиканской комиссии совместно с хокимами областей за один день пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.

Минздрав должен увеличить количество проводимых за день анализов в "красных" и "желтых" зонах. При этом необходимо расширить контрольное тестирование в медицинских учреждениях, рынках, банках и местах скопления людей.

"Здесь хотелось бы обратить внимание на весьма важный вопрос. Принято 16 указов и постановлений президента, направленных на смягчение воздействия пандемии на экономику. Однако организация исполнения этих решений на местах отстает, мы не справляемся с задачей доведения созданных условий и льгот до граждан и предпринимателей. В этом плане эффективным представляется налаживание действенного контроля палат Олий Мажлиса совместно с местными кенгашами народных депутатов за исполнением президентских решений и поручений, принятых в рамках борьбы с пандемией", — сказал узбекский лидер.

Он поручил хокимам районов, городов и областей, а также министрам ежемесячно проводить брифинги о выполнении президентских актов, представлять отчеты средствам массовой информации, представителям парламента и широкой общественности.

Глава республики отметил, что в результате смягчения карантинных мер восстановлена деятельность более 19 тысяч (91 процент) промышленных, 9 тысяч (76 процентов) строительных, 51 тысячи (52 процента) обслуживающих и 45 тысяч (44 процента) торговых предприятий.

Благодаря этому налоговые и таможенные поступления в мае увеличились на 230 миллиардов сумов по сравнению с аналогичным периодом апреля, а объемы реализации строительных материалов на товарно-сырьевой бирже выросли на 20 процентов.

Также возрос объем выданных коммерческими банками кредитов — на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого месяца.

Эта работа должна продолжаться — со строгим соблюдением требований карантина, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.