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Страны СНГ получат видеоконсультации по борьбе с COVID-19 — Роспотребнадзор

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200526/14218033/Strany-SNG-poluchat-videokonsultatsii-po-borbe-s-COVID-19--Rospotrebnadzor.html

Ранее российская госструктура уже организовывала подобные онлайн-мероприятия. В них приняли участие порядка 40 специалистов.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора с 28 мая по 19 июня проведут десять онлайн-консультаций для стран СНГ по борьбе с COVID-19, сообщили Sputnik в пресс-службе российской госструктуры.

"Основные темы семинаров включают в себя эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторную диагностику", — уточнили в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор уже организовывал подобные видеоконференции. В них приняли участие порядка 40 специалистов органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и лабораторий стран-партнеров.

© Sputnik / Илья Питалев
Представители Узбекистана и стран ЕАЭС обсудили борьбу с COVID-19
Эксперты обсудили, как использовать новые программы по мониторингу эпидемиологической ситуации в странах, проводить тестирование населения и отслеживать людей, которые контактировали с заболевшими.

Напомним, с февраля Россия на безвозмездной основе начала передавать странам СНГ средства для лабораторной диагностики COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.

В Узбекистане выявлен 3 281 случай инфицирования. Выздоровели 2 636 человек, скончались — 13.

Теги:
пандемия, коронавирус, Роспотребнадзор, СНГ, СНГ



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