Страны СНГ получат видеоконсультации по борьбе с COVID-19 — Роспотребнадзор

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора с 28 мая по 19 июня проведут десять онлайн-консультаций для стран СНГ по борьбе с COVID-19, сообщили Sputnik в пресс-службе российской госструктуры.
"Основные темы семинаров включают в себя эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторную диагностику", — уточнили в пресс-службе.
Ранее Роспотребнадзор уже организовывал подобные видеоконференции. В них приняли участие порядка 40 специалистов органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и лабораторий стран-партнеров.
Напомним, с февраля Россия на безвозмездной основе начала передавать странам СНГ средства для лабораторной диагностики COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
В Узбекистане выявлен 3 281 случай инфицирования. Выздоровели 2 636 человек, скончались — 13.