Узбекистан вывез из ОАЭ более 1,2 тысячи граждан

При составлении списков на возвращение приоритет отдается тяжелобольным и беременным женщинам, людям старше 55 лет, семьям с детьми, студентам, гражданам, имевшим авиабилеты на март.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Власти Узбекистана вывезли из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 1,28 тысячи соотечественников — почти половину обратившихся за помощью. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё" при МИД республики.

"На сегодня из ОАЭ чартерными рейсами на родину возвращены 1 280 сограждан", — говорится в публикации.

По данным агентства, в Генконсульство Узбекистана в Дубае обратились более 2,7 тысяч сограждан с просьбой о содействии в возвращении на родину.

При составлении списков приоритет отдается тяжелобольным и беременным женщинам, людям старше 55 лет, семьям с детьми, студентам, гражданам, имевшим авиабилеты на март, добавили в агентстве.

Напомним, власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что власти страны в период пандемии коронавируса COVID-19 помогли 39 тысячам соотечественников вернуться на родину, планируется возвращение еще 12 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысячи человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 281, скончались 13 пациентов, 2 636 выздоровели, 641 находится на лечении.