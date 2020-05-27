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В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин

В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин

Пресс-служба
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (521)
44722
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14218671/V-Andizhane-proshli-peshie-marafony-nesmotrya-na-karantin.html

Они были организованы также в Ханабаде, Джалалкудукском, Балыкчинском, Ходжаабадском и Кургантепинском районах. В них приняли участие свыше 500 молодых и пожилых людей.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Несмотря на карантин, в Андижанской области прошел пеший марафон "5000 шагов для здоровой жизни", сообщили в районной администрации.

Как оказалось, на недавней встрече с жителями в Андижанской области президент Шавкат Мирзиёев поручил проводить ежедневные вечерние прогулки, чтобы поддерживать здоровый образ жизни среди населения. В связи с этим в Избасканском районе и был организован пеший поход.

В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин
Пресс-служба
В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин

Пешие марафоны организованы также в Ханабаде, Джалалкудукском, Балыкчинском, Ходжаабадском и Кургантепинском районах, в которых приняли участие свыше 500 молодых и пожилых людей.

"Такие мероприятия будут проводиться ежедневно в каждом районе и городе", — говорится в сюжете "Узбекистан 24".

В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин
Пресс-служба
В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин

Напомним, что данный район находится в "зеленой" зоне по карантину.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Андижанской области COVID-19 выявлен у 175 человек, выздоровели – 167 (эти данные остаются без изменений с 17 мая).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (521)
Теги:
прогулка, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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