В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Несмотря на карантин, в Андижанской области прошел пеший марафон "5000 шагов для здоровой жизни", сообщили в районной администрации.
Как оказалось, на недавней встрече с жителями в Андижанской области президент Шавкат Мирзиёев поручил проводить ежедневные вечерние прогулки, чтобы поддерживать здоровый образ жизни среди населения. В связи с этим в Избасканском районе и был организован пеший поход.
Пешие марафоны организованы также в Ханабаде, Джалалкудукском, Балыкчинском, Ходжаабадском и Кургантепинском районах, в которых приняли участие свыше 500 молодых и пожилых людей.
"Такие мероприятия будут проводиться ежедневно в каждом районе и городе", — говорится в сюжете "Узбекистан 24".
Напомним, что данный район находится в "зеленой" зоне по карантину.
По последним данным Министерства здравоохранения, в Андижанской области COVID-19 выявлен у 175 человек, выздоровели – 167 (эти данные остаются без изменений с 17 мая).