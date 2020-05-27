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Президент Узбекистана учредил орден "Саломатлик"

Pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14219459/Prezident-Uzbekistana-uchredil-orden-Salomatlik.html

Почетную награду будут вручать узбекистанцам, иностранцам, а также лицам без гражданства. Для кавалеров предусмотрены денежные поощрения и льготы.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая подписал закон об учреждении ордена "Саломатлик" ("Здоровье"), сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Почетную награду будут вручать за выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения страны, улучшении здоровья населения и укреплении международного сотрудничества в этой области. Ее могут получить в том числе иностранцы и лица без гражданства.

Орден Саломатлик (Здоровье)
Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Орден "Саломатлик" ("Здоровье")

Знак отличия состоит из двух степеней. Орденом I степени будут награждаться лица за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения и укрепление здоровья населения, орденом II степени — лица, активно участвующие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.

Для кавалеров предусмотрены денежные поощрения и льготы.

В частности, лица, награжденные орденом "Саломатлик" I степени, получают единовременное денежное вознаграждение в размере 30 БРВ, орденом II степени — в размере 25 БРВ.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, закон, Орден "Саломатлик" ("Здоровье"), Узбекистан



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