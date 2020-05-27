Президент Узбекистана учредил орден "Саломатлик"

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая подписал закон об учреждении ордена "Саломатлик" ("Здоровье"), сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Почетную награду будут вручать за выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения страны, улучшении здоровья населения и укреплении международного сотрудничества в этой области. Ее могут получить в том числе иностранцы и лица без гражданства.
Знак отличия состоит из двух степеней. Орденом I степени будут награждаться лица за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения и укрепление здоровья населения, орденом II степени — лица, активно участвующие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.
Для кавалеров предусмотрены денежные поощрения и льготы.
В частности, лица, награжденные орденом "Саломатлик" I степени, получают единовременное денежное вознаграждение в размере 30 БРВ, орденом II степени — в размере 25 БРВ.