В Узбекистане зафиксирована рекордная жара за последние 16 лет

До конца мая по всей республике сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха будет в пределах 34-39°, в некоторых регионах — до 40-42°. В начале июня существенных изменений в погоде не произойдет.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Во вторник на территории Узбекистана была установлена рекордная жара.

Температура воздуха достигала 35-39 градусов, на юге страны — 39-40 градусов.

Самые высокие показатели были зафиксированы были в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях — там в дневное время жара достигала 40-42 градусов, в отдельных пустынных районах вовсе до 44.

Синоптики отмечают, что такая аномальная жара не характерна для конца мая.

К примеру, по данным метеорологических станций Каракалпакстана и Хорезмской области, таких высоких майских температур, как 26 мая 2020 года, ранее никогда не наблюдалось.

Аналогичные рекорды были установлены и в других регионах Узбекистана. Так, в Ташкенте самая высокая температура в мае 39,9 градуса была отмечена 118 лет назад.

Если же брать в расчет современный период, то рекорд был установлен в 2004 году — тогда жара в столице достигла 38,6 градуса.

В остальные годы 26 мая температура в Ташкенте не превышала 37 градусов.

Рекордная жара была зафиксирована и в Нукусе — за все годы наблюдений максимально высокое значение было 41,3 градуса, но есть все шансы, что этот рекорд в 2020 году будет побит.

Однако, как отметили в Узгидромете, такая ситуация наблюдается не во всех регионах страны.

"По югу республики значения температуры в конце мая в этом году, скорее всего, не дотянут до своих рекордных значений, которые в самые жаркие годы достигали 43-44 градусов", — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют до конца мая сухую и преимущественно безоблачную погоду.

Порывы ветра могут усиливаться до 15-20 метров в секунда лишь в северных и пустынных районах Узбекистана.

Ожидается, что температура воздуха останется в пределах 34-39 градусов, на юге, севере и в пустынных районах страны — до 40-42 градусов.

Между тем 29 и 30 мая воздух может немного охладиться на 2-3 градуса.

В начале июня существенных изменений в погоде не произойдет.