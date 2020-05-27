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Нужно ли получать разрешение на использование солнечных батарей — Минэнерго

Пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14226838/Nuzhno-li-poluchat-razreshenie-na-ispolzovanie-solnechnykh-batarey--Minenergo.html

Физические лица свободно могут использовать солнечную энергию для своих нужд. Владельцы солнечных батарей даже могут расчитывать на льготы.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В последнее время в соцсетях стали распространяться слухи о том, что для того, чтобы использовать солнечную энергию для личных целей (например, солнечные батареи для освещения дома), якобы нужно получать разрешение и платить налоги.

Мастер осматривает солнечные батареи
© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане в 150 тысячах домов установят солнечные батареи

В Министерстве энергетики опровергли данную информацию.

"Физическим лицам, использующим солнечную энергию в своих домах, никаких разрешений не требуется", — отметили в ведомстве.

Кроме того, данные граждане могут рассчитывать на стимулирующие льготы. 

"В случае, когда они используют только ВИЭ, то есть с  полным отключением от действующих сетей энергоресурсов, дано освобождение от налога на имущество физических лиц и от земельного налога сроком на три года (начиная с месяца использования возобновляемых источников энергии)", — говорится в заявлении Минэнерго.

Однако солнечными батареями или панелями граждане пользуются не только в личных целях. Речь идет о производителях "для нужд юридических и физических лиц через локальную сеть и производители, поставляющие электроэнергию ВИЭ в единую энергосистему".

Говоря простым языком, это — предприниматели, которые производят солнечную энергию с целью заработка. Как заявили в Минэнерго, государство не только не принуждает их к каким-либо выплатам, но и всячески поддерживает.

"Законодательством с целью поддержки таких предпринимателей дано им право заключения договоров на создание локальных электрических сетей из ВИЭ и продажу электроэнергии юридическими и физическими лицами по взаимосогласованным ценам", — говорится в сообщении.

Производители, поставляющие электроэнергию из ВИЭ в единую энергосистему, соответственно, имеют право на гарантированное подключение к ней.

Между тем в Минэнерго отметили, там, где речь идет о бизнесе, действуют законы бизнеса.

Какие еще дополнительные льготы предусмотрены для использующих ВИЭ?

  • С начала этого года физлицам будет компенсироваться треть расходов на приобретение при установке в домах солнечных фотоэлектрических станций (но не более 3 млн сумов), солнечных водонагревателей (не более 1,5 млн сумов), а также энергоэффективных газогорелочных устройств (не более 200 тысяч сумов).
  • Предоставляются компенсаций на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков на приобретение установок возобновляемых источников энергии, энергоэффективных газогорелочных устройств и котлов, а также другого энергоэффективного оборудования.

Сейчас Минэнерго активно разрабатывает нормативно-правовую базу для дальнейшего развития сферы возобновляемых источников энергии и создания еще большего количества льгот для населения и предпринимателей.

Теги:
Солнечная энергия, солнечная батарея, Министерство энергетики



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