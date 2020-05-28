Мирзиёев поручил ускорить приватизацию около 1,4 тысячи госактивов

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Глава республики поручил ускорить передачу частным инвесторам около 1,4 тысячи государственных активов.

Программу приватизации должно утвердить правительство.

"В настоящее время в стране насчитывается 2 965 предприятий с участием государства. Большинство из них работают неэффективно, по изжившим себя методам. Более половины этих предприятий даже не в состоянии выплачивать дивиденды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2020 года были реализованы 299 госактивов на 348 миллиардов сумов. Общий объем новых инвестиций в эти объекты составил 3,3 триллиона сумов. Кроме того, ожидается, что будет создано 4,7 тысячи новых рабочих мест.

"В частности, проданы бывшая гостиница "Чорсу", предприятие "Самаркандкимё", государственная доля в гостинице "Узбекистан" и Кунградский содовый завод. В эти объекты будет инвестировано 425 миллионов долларов, предусмотрено создание 800 новых рабочих мест", — обсуждалось в ходе совещания.

Мирзиёев дал указание Агентству по управлению государственными активами и руководителям отраслей ликвидировать 711 неэффективных предприятий, реорганизовать 262 предприятия, а также передать частному сектору более 500 рынков.

Президент также подчеркнул важность внедрения новой системы управления и реформирования предприятий, которые останутся в распоряжении государства.