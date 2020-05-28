Госкомстат: список цен на продукты на рынках Узбекистана

В сравнении с прошлым месяцем, в мае цена на лук в стране достигла рекордного минимума – 500 сумов за килограмм, в то же время говядина и баранина подорожали в среднем на 5 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал данные о минимальных и максимальных ценах на продовольственные товары на центральных рынках регионов Узбекистана.

При учете цен в качестве объектов торговли были выбраны только территории дехканских рынков.

Говядина (кроме бескостного мяса)

Минимальная цена была зафиксирована в Нукусе на рынке "Нукус деҳқон бозори" – 37 тысяч сумов за килограмм. Максимальная цена зарегистрирована в Ташкенте на рынках "Олой деҳқон бозори", "Фарҳод деҳқон бозори", "Миробод деҳқон бозори" – на уровне 65 тысяч сумов.

Баранина

Самую низкую цену за килограмм баранины предложили на рынке "Миробод деҳқон бозори" в Ташкенте – 39 тысяч сумов. Максимальная цена отмечена на столичном рынке "Олой деҳқон бозори" – 75 тысяч сумов.

Картофель

Минимальное предложение за килограмм картофеля было сделано в Андижане "Янгибозор деҳқон бозори" и в Термезе на рынке "Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори" – 2 тысячи сумов.

В Ташкенте отмечен максимальный ценовой порог за картофель на рынках "Эски жўва деҳқон бозори", "Олой деҳқон бозори", и "Фарҳод деҳқон бозори" – 7 тысяч сумов.

Лук

В Термезе на рынке "Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори" за килограмм лука просят всего 500 сумов, в то время как в Ташкенте на рынке "Миробод деҳқон бозори" лук уже стоит 4 тысячи сумов.

Морковь

Дешевле всего морковь стоит на рынках: "Жиззах марказий деҳқон бозори" в Джизаке; "Термез шаҳар деҳқон озиқ-овқат бозори" и "Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори" в Термезе; "Гулистон деҳқон бозори" в Гулистане; "Марказий деҳқон бозори" в Фергане и "Қўйлиқ деҳқон бозори" в Ташкенте – 1 тысячу сумов.

Дороже всего морковь продается на рынке "Олой деҳқон бозори" в Ташкенте – 8 тысяч сумов.

Яйцо куриное

Ценовой минимум за десяток яиц установлен на рынках: "Нукусдеҳқон бозори" в Нукусе, "Қарши деҳқон озиқ-овқат бозори" в Карши; "Сиёб деҳқон бозори" и "Дамариқ деҳқон бозори" в Самарканде; а также "Ихтисослашган Янгийўл шаҳар деҳқон бозори" в Янгиюле – 7 тысяч сумов.

Максимальный рубеж был преодолен на рынке "Олой деҳқон бозори" в Ташкенте – 13 тысяч сумов.

Рис

Килограмм риса сорта "Нукус" по низкой цене можно купить в Термезе на рынке "Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори" и в Гулистане на рынке "Гулистон деҳқон бозори" за 4 тысячи сумов.

В Ташкенте на рынке "Олой деҳқон бозори" за килограмм риса сорта "Лазер" придется отдать 18 тысяч сумов.

Масло растительное

Дешевле всего растительное хлопковое масло отечественного производства можно приобрести в Ташкенте на рынке "Миробод деҳқон бозори" – за 8,4 тысячи сумов.

Высокая цена за один литр растительного масло была отмечена также на рынке "Миробод деҳқон бозори" в Ташкенте и на рынке "Ихтисослашган Янгийўл шаҳар деҳқон бозори" в Янгиюле – 14 тысяч сумов.

Сахар

Низкая цена за килограмм сахара определена на рынках Ташкента: "Олой деҳқон бозори", "Эски жўва деҳқон бозори", "Фарҳод деҳқон бозори", "Миробод деҳқон бозори" и "Қўйлиқ деҳқон бозори" – 5,5 тысячи сумов.

Высокая цена за килограмм сахара выявлена на рынках: "Нукус деҳқон бозори" в Нукусе; "Жиззах марказий деҳқон бозори" и "Эски шаҳар деҳқон бозори" в Джизаке; "Сиёб деҳқон бозори", "Темирйул деҳқон бозори", "Дамариқ деҳқон бозори" в Самарканде; "Термез шаҳар деҳқон озиқ-овқат бозори" и "Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори" в Термезе – 6,5 тысячи сумов.

Важно: все цены на указанные продукты питания регистрируются в момент проведения исследования и могут варьироваться в зависимости от времени, даты и места.