Заболевшие водители пренебрегли карантином и подвергли риску здоровье 100 человек

В двух районах Андижанской области на 14-дневный карантин взято 100 человек, находившихся в контакте с заболевшими.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В пресс-службе Министерства здравоохранения проинформировали об очередном факте нарушения карантинных мер, который поставил под угрозу жизнь и здоровье сотни человек.

Сообщается, что 22 мая на пограничный пост в Кибрайском районе Ташкентской области из России прибыли двое жителей Андижанской области - водители международного грузовика.

В этот же день у обоих граждан были взяты анализы на коронавирус. У одного из них результат оказался положительным.

Водители должны были следовать предписанным санитарным правилам, однако пренебрегли ими и, покинув стоянку пограничного контрольно-пропускного пункта, отправились домой.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски сбежавших и обнаружили нарушителей по месту их жительства.

В результате эпидемиологического расследования выяснилось, что у обоих водителей тест на COVID-19 был положительным. Вместе с тем в двух районах Андижанской области на 14-дневный карантин взято 100 человек, находившихся в контакте с заболевшими.

Подобный случай недавно произошел в Самаркандской области. Врач, почувствовавший недомогание, продолжил работать и заразил опасным вирусом 34 человека. Прокуратура региона возбудила уголовное дело в отношении нарушителя. Позже Минздрав вступился за коллегу.