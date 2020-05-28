В Навои женщина пыталась обменять младенца на трехкомнатную квартиру

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Навоийской области задержали 33-летнюю мать, которая пыталась обменять своего трехмесячного сына на трехкомнатную квартиру.
Примечательно, что в этом деле также был задержан 69-летний отец подозреваемой — дедушка малыша.
Об этом сообщили в областной администрации.
Женщину поймали в момент заключения сделки. Своего сына она оценила в 250 миллионов сумов — именно столько стоит квартира, которую должна была получить злоумышленница после продажи ребенка.
Ранее мы писали о случае в Каракалпакстане, где была задержана местная жительница, пытавшаяся продать 13-летнего сына. Цена вопроса была — 15 тысяч долларов.