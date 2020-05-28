"С монополистами нам не по пути, пришло время для жестких мер" — президент

Связи Узбекистана с мировой экономикой становятся все более интенсивными. Это требует обеспечения конкурентной среды на внутреннем рынке, повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором поднял вопросы обеспечения конкурентной среды в экономике и защиты прав потребителей.

Президент отметил, что в процессе перехода Узбекистана к рыночной экономике вопрос конкуренции имеет принципиальное значение.

На сегодняшний день в республике монополистами являются 245 предприятий, однако 70 предприятий по 19 видам товаров и услуг, на рынке которых уже сформировалась конкурентная среда, уже можно исключить из этого списка.

"Не будет конкуренции – не будет качества, цены не снизятся. Времена меняются, но монопольные предприятия – нет. С ними нам не по пути. Пришло время принимать жесткие меры. Для нас это вопрос жизни и смерти экономики. Если руководители будут отвечать требованиям, продолжат работу, если нет – уйдут", — заявил Мирзиёев.

Глава государства поставил задачу изучить мировой опыт и взять курс на дальнейшую демонополизацию, обеспечение конкуренции и защиту прав потребителей.

Мирзиёев также подчеркнул важность внедрения системы антимонопольного комплаенса на предприятиях с госдолей и проведения до конца года обучения руководителей основам конкуренции и комплаенсу с участием Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Самое уязвимое место – нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие стандартов

Президент отметил, что для того, чтобы сферы экономики были готовы к конкуренции, необходимо с самого начала готовить специалистов.

Что поручил Мирзиёев:

создать в системе высшего образования отдельный факультет по направлению "Развитие конкуренции", наладить дневную и заочную формы обучения, ввести новые предметы и академические часы;

организовать в Высшей школе бизнеса и предпринимательства краткосрочные курсы по развитию конкуренции для руководителей предприятий-монополистов и хокимов, привлечь к учебному процессу экспертов и профессоров по линии международных финансовых организаций.

открыть на базе Ташкентского юридического университета курсы повышения квалификации судей в целях рассмотрения споров в сфере конкуренции, специализации судей на этом направлении и организации отдельной судебной коллегии.

Вопрос эффективного использования экономических льгот

Глава государства заявил, что в результате создания конкурентной среды в отраслях птицеводства и рыбоводства заготовка птичьего мяса за последние четыре года увеличилась со 100 тысяч до 205 тысяч тонн, а рыбы – с 65 тысяч до 122 тысяч тонн.

Это, в свою очередь, создает для населения возможность выбора продукции, что повышает покупательную способность граждан.

Защита прав потребителей

По словам президента, о правах потребителей говорится много, но на практике мало, что делается, потому что для этого нет благоприятной среды.

"Из более чем 11 тысяч жалоб потребителей, поступивших в Агентство по защите прав потребителей в прошлом году, 50% касались коммунальных услуг и транспорта, 25% – торговли, остальные 25% – коммуникаций, финансовых услуг и других", — подчеркнул Мирзиёев.

Это происходит из-за того, что монопольные предприятия работают по внутренним актам, которые преследуют скорее собственные интересы, нежели интересы потребителей.

В связи с этим глава государства дал указание расширить полномочия Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете. Комитет, в свою очередь, планируется сделать подотчетным перед Олий Мажлисом.