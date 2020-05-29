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На обсуждение вынесена новая редакция закона о Конституционном суде

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200529/14243423/Na-obsuzhdenie-vynesena-novaya-redaktsiya-zakona-o-konstitutsionnom-sude.html

Действующий закон "О Конституционном суде Республики Узбекистан" был одобрен Сенатом в мае 2017 года.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Проект закона "О Конституционном суде Республики Узбекистан" в новой редакции разработан и размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz. 

Основное изменение – закон дает право гражданам обращаться с заявлением в Конституционный суд. В соответствии с действующим законом такая возможность отсутствует.

В случае нарушения их прав, либо несоответствия других законов и подзаконных актов Конституции страны с данной проблемой граждане не могли обратиться в Конституционный суд.

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Наряду с этим право обращения в Конституционный суд будет предоставлено Национальному центру по правам человека и бизнес-омбудсмену.

Действующий закон "О Конституционном суде Республики Узбекистан" был одобрен Сенатом ровно три года назад, в мае 2017-го.

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах осуществляются коренные реформы в судебно-правовой сфере, что требует также совершенствования деятельности Конституционного суда.

На что направлен данный закон?

Закон нацелен на повышение эффективности и авторитета, укрепление независимости Конституционного суда путем расширения его полномочий и дальнейшей демократизации порядка его формирования.

Принцип верховенства Конституции гласит, что Конституционный суд своей деятельностью призван обеспечивать верховенство Конституции, реализацию в актах законодательной и исполнительной власти конституционного принципа приоритета прав и свобод человека и других норм Конституции.

Теги:
Конституционный суд Узбекистана, Узбекистан



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