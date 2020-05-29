В Канаде удалось на 50% разгрузить поступление в медучреждения пациентов с признаками COVID-19, а в Узбекистане за рекордно короткие сроки были увеличены дополнительные больничные мощности, что дало возможность подготовиться к любому сценарию развития пандемии.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Накануне состоялась онлайн-конференция совместно с Нацпалатой инновационного здравоохранения Узбекистана и ее канадскими партнерами Royal College of Physicians & Surgeons of Canada.

На мероприятии были обсуждены новые подходы медиков при чрезвычайных ситуациях на примере стратегии, выработанной в ходе борьбы с COVID-19.

Нацпалата инновационного здравоохранения Узбекистана Международный опыт борьбы с пандемией COVID-19: Узбекистан и Канада

Основным спикером конференции стал доктор медицинских наук Эндрю Уиллмор – главный врач, начальник управления по чрезвычайным ситуациям больницы Оттавы.

Открыл видеоконференцию председатель Национальной палаты Ровшан Изамов. Он отметил, что накопленный в период пандемии опыт в сфере здравоохранения предоставляет возможность обмениваться знаниями и обсуждать инновационные подходы.

Нацпалата инновационного здравоохранения Узбекистана Международный опыт борьбы с пандемией COVID-19: Узбекистан и Канада

Это мнение было поддержано и со стороны Эндрю Уиллмор: "Из стратегии, созданной на основе опыта борьбы с COVID-19, необходимо взять уроки для чрезвычайных ситуаций (ЧС)", — ответил ученый.

По словам спикера, в Канаде была изменена структура регионального управления здравоохранения и создана рабочая группа по моделированию и управлению ЧС, в которую вошли эксперты из действующих госпиталей, центров помощи на дому и по долгосрочному уходу (дома престарелых), а также реабилитационных центров.

Стоит отметить, что вся работа группы в Канаде координируется с Министерством здравоохранения.

Система единого подхода помогла скорой помощи на 50% разгрузить поступление пациентов с признаками коронавирусной инфекции, за счет их перенаправления в отдельно созданный Центр тестирования. В частности, в Оттаве такими центрами стали здания клиник по уходу, оснащенные необходимым оборудованием для тестирования и диагностики, в том числе и аппаратами МРТ.

"Созданная структура регионального управления здравоохранением помогла разрешить проблему "большой волны" инфицированных", — объяснил Эндрю Уиллмор.

Отдельное внимание рабочей группы было уделено защите особо уязвимых слоев населения: пожилые граждане, наркозависимые, лица без определенного места жительства. В целях профилактики распространения коронавируса, в центрах по оказанию долгосрочного ухода, где проживают престарелые люди, были организованы посещения врачей.

Таким образом, установлено, что в период пандемии и ЧС необходима четкая взаимосвязь между всеми действующими в регионе клиниками. Не менее важным является совместное составление плана для следующей подобной ситуации.

В Канаде государственный сектор в здравоохранении занимает большую часть, что способствует вырабатыванию единой системы подходов для всей страны, независимо от дальности расположения регионов и численности населения.

Далее в рамках вебинара был представлен и опыт специалистов здравоохранения Узбекистана. Начальник отделения анестезиологии и реанимации нейрохирургии Центрального военно-клинического госпиталя Министерства обороны РУз Бахром Баратов отметил, что для предотвращения распространения COVID-19 в стране под особый контроль взяты водители транзитных перевозок, которые в обязательном порядке проходили тестирование на границе.

Данная эффективная мера позволила выявить до 10% инфицированных в этой категории. В то время как в Канаде, по словам спикера, тестировали только водителей с выраженными симптомами коронавируса.

Помимо этого, за рекордно короткие сроки в республике, по новой технологии, были возведены дополнительные больничные мощности, что предоставило возможность быть готовыми к любому развитию сценария эпидемии.

Как отметил Эндрю Уиллмор, Канада только начала работу в этом направлении и изучает опыт по применению реабилитационных зон, а в Узбекистане для этих целей уже успешно применяются оздоровительные санатории.

В заключительной части видеоконференции была затронута тема о подходах к лечению при пандемии COVID-19. Так, например, в Канаде при лечении коронавирусной инфекции нет специфического лечения, только симптоматическое.

При легкой форме протекания заболевания к пациентам не применяют медикаментозных средств, их отправляют на самоизоляцию в домашних условиях, за несоблюдение которой предусмотрена административная ответственность, вплоть до уголовного наказания.