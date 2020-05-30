Карантин в Узбекистане продлен до 15 июня

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Карантинные меры в Узбекистане продлены до 15 июня, соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 15 июня", — говорится в публикации на Telegram-канале Министерства юстиции.
В "зеленых зонах" возобновят работу спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов). Здесь с 1 июня разрешат проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований.
"При этом мероприятия могут проводиться только по месту жительства и количество гостей не должно превышать 30 человек из близких родственников", — подчеркивается в сообщении.
Напомним, власти республики с 1 апреля до 1 июня ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.
В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 488, 14 пациентов скончались, 2 728 выздоровели, 746 находятся на лечении.