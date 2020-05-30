Карантин в Узбекистане продлен до 15 июня

При этом в "зеленых зонах" уже с понедельника возобновят работу спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов).

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Карантинные меры в Узбекистане продлены до 15 июня, соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 15 июня", — говорится в публикации на Telegram-канале Министерства юстиции.

Решением спецкомиссии с 1 июня ввозобновится деятельность риэлторов, организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой водителей, предприятий общепита, обслуживающих госучреждения.

В "зеленых зонах" возобновят работу спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов). Здесь с 1 июня разрешат проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований.

"При этом мероприятия могут проводиться только по месту жительства и количество гостей не должно превышать 30 человек из близких родственников", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, власти республики с 1 апреля до 1 июня ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина.

С 8 мая в зависимости от распространения COVID-19 все регионы Узбекистана поделили на цветовые "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановлено транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 488, 14 пациентов скончались, 2 728 выздоровели, 746 находятся на лечении.