Узбекистан продлил иностранцам визы до 1 сентября из-за COVID-19

Такое решение было принято на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Власти Узбекистана продлили до 1 сентября действия виз и разрешений всем иностранным гражданам в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"Всем иностранным гражданам визы будут автоматически продлены до 1 сентября текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Решение было принято на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что спецкомиссия продлила карантинные меры в стране до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня возобновят работу санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.

В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим сроком на 30 дней с 85 странами, в том числе двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 513, 14 пациентов скончались, 2 728 выздоровели, 746 находятся на лечении.