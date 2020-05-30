Узбекистан продлил иностранцам визы до 1 сентября из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Власти Узбекистана продлили до 1 сентября действия виз и разрешений всем иностранным гражданам в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе при Кабмине республики.
"Всем иностранным гражданам визы будут автоматически продлены до 1 сентября текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.
Решение было принято на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что спецкомиссия продлила карантинные меры в стране до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня возобновят работу санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.
В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 513, 14 пациентов скончались, 2 728 выздоровели, 746 находятся на лечении.