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Сергелийский район в Ташкенте

В Ташкенте может появиться новый микрорайон — инициативу выдвинул президент

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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81210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14253164/V-Tashkente-mozhet-poyavitsya-novyy-mikrorayon--initsiativu-vydvinul-prezident.html

Назвать его планируется "Янги хаёт" (Новая жизнь). Новый микрорайон планируется образовать в целях повышения благополучия жителей новых массивов, эффективной организации инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Сергелийском районе столицы может появиться новый микрорайон. С подобной инициативой выступил глава республики Шавкат Мирзиёев.

"Президент Шавкат Мирзиёев в целях повышения благополучия жителей новых массивов, эффективной организации инфраструктуры предложил образовать микрорайон "Янги хаёт" (Новая жизнь) с непосредственным подчинением хокимияту города Ташкента", — отмечает пресс-служба президента.

Мирзиёев предложил назначить хокимом нового микрорайона Хаёта Иногамова, который, на данный момент, занимает должность замхокима столицы.

Ранее глава государства поставил цель преобразовать Сергелийский район Ташкента.

пресс-служба президента Узбекистана
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Еще в сентябре 2016-го он объявил, что через пять лет здесь будет построено 500 многоэтажных домов. Строительство шло полным ходом.

За это время в районе были введены в эксплуатацию 460 многоэтажных домов, рассчитанных на 19 522 квартиры. Кроме того, были возведены 26 махаллинских гузаров образцового типа. 

Как итог — в Сергелийский район переехали более 100 тысяч человек, и общая численность населения превысила 276 тысяч человек.

Напомним: в конце апреля столичная администрация опубликовала для обсуждения проект постановления о разработке генплана Ташкента до 2041 года, согласно которому территорию столицы предлагалось расширить за счет районов Ташобласти.

Какие территории планировалось присоединить?

  • поселки Ханабад и Узгариш, территории к северу от Юнусабадского района (Зангиатинский район);
  • часть поселков Салар и Олмос (Кибрайский район);
  • прилегающие к Сергелийскому району территории (Зангиатинский, Янгиюльский, Юкоричирчикский районы);
  • территории к югу Бектемирского района (Куйичирчикский район).

Что это даст?

Ожидается, что площадь столицы увеличится до 41,5 тысячи гектаров уже к 2041 году (в 2018-м она составляла 33,068 тысячи гектаров). 

Численность населения, по предварительным данным, к 2041 году вырастет до 3,3 миллиона человек. 

Теги:
Узбекистан, район, Шавкат Мирзиёев, Ташкент



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