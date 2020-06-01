В "красных" зонах Самаркандской области разрешили передвигаться без стикера

В салоне автомобиля должно быть два человека, а главной целью отправившегося на транспорте является работа, госпитализация, покупка лекарств и продуктов питания.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В "красных" зонах Самаркандской области, в том числе в Самарканде, теперь разрешено передвигаться на автомобилях, мототранспортных средствах и велосипедах без стикера, сообщил хоким области Эркинжон Турдимов во время выступления.

"На мототранспортных, автомобильных средствах, а также на велосипедах теперь можно передвигаться с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 без стикера", - заявил он.

Турдимов подчеркнул, что в салоне автомобиля должно быть два человека, а главной целью отправившегося на транспорте является работа, госпитализация, покупка лекарств и продуктов питания.

Напомним, Самаркандская область по зонам на данным момент:

"Красная" зона: Самарканд , Акдарьинский, Иштыханский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Самаркандский, Тайлакский и Ургутский районы.

"Желтая" зона: Джамбайский район.

"Зеленая" зона: Каттакурган, Нарпайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский, Каттакурганский и Пахтачинский районы.

Карантинные меры продлены в Узбекистане до 15 июня.