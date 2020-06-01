16:49 01 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Стикер на лобовом стекле

В "красных" зонах Самаркандской области разрешили передвигаться без стикера

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (543)
3394 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200601/14258528/V-krasnykh-zonakh-Samarkandskoy-oblasti-razreshili-peredvigatsya-bez-stikera.html

В салоне автомобиля должно быть два человека, а главной целью отправившегося на транспорте является работа, госпитализация, покупка лекарств и продуктов питания.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В "красных" зонах Самаркандской области, в том числе в Самарканде, теперь разрешено передвигаться на автомобилях, мототранспортных средствах и велосипедах без стикера, сообщил хоким области Эркинжон Турдимов во время выступления.

"На мототранспортных, автомобильных средствах, а также на велосипедах теперь можно передвигаться с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 без стикера", - заявил он.

Турдимов подчеркнул, что в салоне автомобиля должно быть два человека, а главной целью отправившегося на транспорте является работа, госпитализация, покупка лекарств и продуктов питания.

Напомним, Самаркандская область по зонам на данным момент:

"Красная" зона: Самарканд , Акдарьинский, Иштыханский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Самаркандский, Тайлакский и Ургутский районы.

"Желтая" зона: Джамбайский район.

"Зеленая" зона: Каттакурган, Нарпайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский, Каттакурганский и Пахтачинский районы.

Карантинные меры продлены в Узбекистане до 15 июня. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (543)
Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, коронавирус, Карантин, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Как Америку накрыла волна протестов - видео
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться