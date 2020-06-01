Сколько детей в Узбекистане — данные Госкомстата

Первого июня отмечается Международный день защиты детей — один из самых радостных в мире праздников для мальчиков и девочек.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана по статистике рассказали, сколько детей живет в республике.

"По состоянию на 1 января 2020 года, общее количество детей в возрасте от ноля до 14 лет составило 9 миллионов 870 тысяч 276 человек. Из них 5 миллионов 112 тысяч 470 — мальчики, 4 миллиона 757 тысяч 806 — девочки", — говорится в публикации на сайте комитета.

В республике 4 миллиона 559 тысяч 212 детей в возрасте от ноля до 14 лет живут в городе, 5 миллионов 311 тысяч 64 — в сельской местности.

День защиты детей отмечают во всем мире с 1950 года. Первого июня взрослым напоминают о том, что необходимо соблюдать права ребенка на свободу мнения, религии, образования, защиту от насилия.

На международном уровне интересы детей защищает Конвенция, принятая ООН в 1989 году.