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В Алмалыке прошла первая свадьба во время карантина - фото

В Алмалыке прошла первая свадьба во время карантина - фото

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (543)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200601/14264614/V-Almalyke-proshla-pervaya-svadba-vo-vremya-karantina-foto.html

На снимке можно увидеть и жениха и невесту в масках, а гости по возможности соблюдают социальную дистанцию. 

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Узбекистан понемногу начинает приходить в себя: в Алмалыке прошла первая свадьба на 30 человек, сообщает местный Telegram-канал.

"Наши молодые люди принимают текущую ситуацию и вступают в брак в соответствии с карантином", - говорится в информации.

На снимке можно увидеть и жениха и невесту в масках, а гости по возможности соблюдают социальную дистанцию. 

В Алмалыке прошла первая свадьба во время карантина - фото
Telegram-канал
В Алмалыке прошла первая свадьба во время карантина - фото

Напомним,  Алмалык находится в "зеленой" зоне.

С 1 июня в "зеленых" зонах семейные торжества и свадьбы допускаются в только в собственных домах и дворах граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории) и при строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (543)
Теги:
гости, Невеста, жених, свадьба, коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, Ташкентская область



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