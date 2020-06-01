На снимке можно увидеть и жениха и невесту в масках, а гости по возможности соблюдают социальную дистанцию.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Узбекистан понемногу начинает приходить в себя: в Алмалыке прошла первая свадьба на 30 человек, сообщает местный Telegram-канал.

"Наши молодые люди принимают текущую ситуацию и вступают в брак в соответствии с карантином", - говорится в информации.

На снимке можно увидеть и жениха и невесту в масках, а гости по возможности соблюдают социальную дистанцию.

Telegram-канал В Алмалыке прошла первая свадьба во время карантина - фото

Напомним, Алмалык находится в "зеленой" зоне.

С 1 июня в "зеленых" зонах семейные торжества и свадьбы допускаются в только в собственных домах и дворах граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории) и при строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований.