Российские вузы ждут абитуриентов Узбекистана: нюансы приемной кампании

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Абитуриенты Узбекистана могут поступить в вузы России, несмотря на пандемию COVID-19. Руководители учебных заведений рассказали о нюансах приемной кампании на пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн на площадке МИА "Россия сегодня".
Вступительные испытания, по словам специалистов, будут проходить дистанционно.
"В университете будет использоваться система прокторинга, то есть онлайн-наблюдение за поступающими в период прохождения ими вступительных испытаний", — объяснил первый проректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Петр Карасев.
Изменения, как рассказали эксперты, коснутся не только формы вступительных испытаний, но и способа подачи документов.
"Очень важный момент — это цифровой формат приемной кампании этого года. Она будет осуществляться в дистанционном режиме”, — отметил ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.
По словам специалистов, российские вузы готовы к приему документов в режиме онлайн.
"У нас для этого есть собственный интернет-модуль "Кабинет абитуриента", который позволяет подать заявление на поступление, приложить скан-копии всех документов, подать заявление о согласии на зачисление, по необходимости изменить поданные заявления или отозвать документы", — заявил Карасев.
"У нас большое количество записей встреч со студентами, разговоров, ответов на вопросы, пояснений тех или иных программ – они все есть на сайте университета", — заявил ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.
Он отметил, что вуз активно сотрудничает со странами ближнего зарубежья: с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном.
"Бренд нашего вуза — это университет, который объединяет Европу и Азию. Мы стараемся двигаться в обоих направлениях... Ожидаем, что количество таких студентов не уменьшится", — рассказал Александр Шестаков.
Таким образом, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, российские университеты ждут абитуриентов из соседних стран.
"Если кто-то не успеет приехать, мы его дождемся и переведем на персональную траекторию", — отметил ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта Александр Федоров.
По его словам, "если эпидемиологическая ситуация будет тяжелой, то учебный год начнется в дистанционном режиме".