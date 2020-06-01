Российские вузы ждут абитуриентов Узбекистана: нюансы приемной кампании

Высшие учебные заведения РФ готовы к приему документов в режиме онлайн. На вопросы абитуриентов и родителей они также готовы отвечать дистанционно: по телефону или через интернет-порталы.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Абитуриенты Узбекистана могут поступить в вузы России, несмотря на пандемию COVID-19. Руководители учебных заведений рассказали о нюансах приемной кампании на пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн на площадке МИА "Россия сегодня".

Вступительные испытания, по словам специалистов, будут проходить дистанционно.

"В университете будет использоваться система прокторинга, то есть онлайн-наблюдение за поступающими в период прохождения ими вступительных испытаний", — объяснил первый проректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Петр Карасев.

Он отметил, что абитуриенты из других стран, поступающие в Россию, смогут выбрать любой день и время для прохождения испытания независимо от часового пояса. Для них система проведения вступительного экзамена будет работать круглосуточно, но при этом необходимо будет соблюсти технические требования: проверить скорость и стабильность интернета, качество камеры и другие параметры.

Изменения, как рассказали эксперты, коснутся не только формы вступительных испытаний, но и способа подачи документов.

"Очень важный момент — это цифровой формат приемной кампании этого года. Она будет осуществляться в дистанционном режиме”, — отметил ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

По словам специалистов, российские вузы готовы к приему документов в режиме онлайн.

"У нас для этого есть собственный интернет-модуль "Кабинет абитуриента", который позволяет подать заявление на поступление, приложить скан-копии всех документов, подать заявление о согласии на зачисление, по необходимости изменить поданные заявления или отозвать документы", — заявил Карасев.

Эксперты отметили, что на вопросы абитуриентов и родителей университеты также готовы отвечать дистанционно: по телефону или через интернет-порталы вузов, где уже можно найти необходимую информацию.

"У нас большое количество записей встреч со студентами, разговоров, ответов на вопросы, пояснений тех или иных программ – они все есть на сайте университета", — заявил ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

Он отметил, что вуз активно сотрудничает со странами ближнего зарубежья: с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном.

"Бренд нашего вуза — это университет, который объединяет Европу и Азию. Мы стараемся двигаться в обоих направлениях... Ожидаем, что количество таких студентов не уменьшится", — рассказал Александр Шестаков.

Таким образом, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, российские университеты ждут абитуриентов из соседних стран.

"Если кто-то не успеет приехать, мы его дождемся и переведем на персональную траекторию", — отметил ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта Александр Федоров.

По его словам, "если эпидемиологическая ситуация будет тяжелой, то учебный год начнется в дистанционном режиме".