Мясников: самые тяжелые больные в Москве кавказцы и азиаты

Пока ученые не нашли точный ответ на вопрос: почему вирус в одних странах более агрессивен, чем в других? Главное, подчеркивает Мясников, - соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В рамках онлайн-встречи с журналистами эксперт Александр Мясников заявил, что у коронавируса имеются гендерные, возрастные и расовые предпочтения.

Известно, что среди пациентов с опасным диагнозом больше мужчин, чем женщин. Дети гораздо более легко переносят заболевание. Также, согласно статистическим данным, более 80% погибших от вируса во всем мире - афроамериканцы.

В Москве же, по заявлению эксперта, большинство тяжелых больных - это кавказцы и азиаты. Скорее всего, такой факт связан с наличием определенного белка крови, который особенно восприимчив к формуле вируса.

Однако пока ученые не нашли точный ответ на вопрос: почему вирус в одних странах более агрессивен, чем в других? Главное, подчеркивает Мясников, - соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Остальные меры - не настолько эффективны: ни маска, ни перчатки не смогут защитить от заболевания, если вы находитесь "нос к носу" с болеющим человеком.