17:10 02 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Мясников: самые тяжелые больные в Москве кавказцы и азиаты

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (548)
407 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14269188/Myasnikov-samye-tyazhelye-bolnye-v-Moskve-kavkaztsy-i-aziaty.html

Пока ученые не нашли точный ответ на вопрос: почему вирус в одних странах более агрессивен, чем в других? Главное, подчеркивает Мясников, - соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В рамках онлайн-встречи с журналистами эксперт Александр Мясников заявил, что у коронавируса имеются гендерные, возрастные и расовые предпочтения.

Известно, что среди пациентов с опасным диагнозом больше мужчин, чем женщин. Дети гораздо более легко переносят заболевание. Также, согласно статистическим данным, более 80% погибших от вируса во всем мире - афроамериканцы.

В Москве же, по заявлению эксперта, большинство тяжелых больных - это кавказцы и азиаты. Скорее всего, такой факт связан с наличием определенного белка крови, который особенно восприимчив к формуле вируса. 

Однако пока ученые не нашли точный ответ на вопрос: почему вирус в одних странах более агрессивен, чем в других? Главное, подчеркивает Мясников, - соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Остальные меры - не настолько эффективны: ни маска, ни перчатки не смогут защитить от заболевания, если вы находитесь "нос к носу" с болеющим человеком.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (548)
Теги:
СНГ, пресс-конференция, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Беспорядки в США: грузовик въехал в толпу протестующих — видео
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться