Жители каких российских регионов смогут вылететь из Ташкента 6 июня

Чартер доступен для жителей 12 регионов РФ. Зарегистрироваться на рейс можно на сайте государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Вывозным рейсом из Ташкента в Новосибирск 6 июня смогут улететь жители некоторых других сибирских регионов, сообщил Консульский отдел посольства России в Узбекистане.

"Гражданам России, жителям Тюменской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края доступна регистрация на госуслугах для вылета на узбекских авиалиниях в Новосибирск 6 июня в 13.00 (по местному времени)", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Граждан призвали регистрироваться на рейс. Это можно сделать на сайте госуслуг по ссылке.

Ранее в Консульском отделе сообщали, что перелет возможен только для граждан РФ, проживающих в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Мурманской, Амурской областях, Алтайском крае, Республике Хакасия. Таким образом, список расширен.

Рейс осуществляется на коммерческой основе. Взрослый билет стоит около 339 долларов, детский (с двух до 12 лет) — примерно 211 долларов. Оплатить покупку можно наличными узбекскими сумами или банковской карточкой (Visa или Masterсard).

"Обменивайте деньги заранее. Приезжайте в аэропорт не менее чем за четыре часа до вылета. Покупка билетов — только в аэропорту перед вылетом", — говорится в публикации.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.