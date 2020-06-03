Белый дом признал проблему расизма в США

В Соединенных Штатах уже несколько дней не прекращаются беспорядки, начавшиеся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. В ряде городов введен комендантский час.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Советник американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в некоторых городах страны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, заявила в беседе с журналистами, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей.

"Абсолютно верно, что (в США. — Прим. ред.) существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений", — сказала Конуэй. Ее слова приводит издание Washington Examiner

"Я очень рада, что Министерство юстиции начало расследование... на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет", — сказала Конуэй.

При этом она назвала убийством то, что было сделано в отношении Флойда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нынешнюю ситуацию в США, заявила, что "с конца мая — начала июня 2020 года XXI века" они "теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики".

"Все, на сегодняшний момент этого права у них больше нет. Я думаю, что они не случайно вышли не так давно из Совета по правам человека, возможно, предвидели", — сказала Захарова.

Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из офицеров наступил коленом ему на шею. На записи задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.