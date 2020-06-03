Скорость Интернета в Узбекистане выросла за время пандемии

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане в период пандемии коронавируса выросла скорость Интернета, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

"Kомпания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net "Отслеживание влияния COVID-19 на глобальную производительность Интернета" по состоянию на 1 июня 2020 года. Согласно новым данным, в Узбекистане скорость фиксированного Интернета (Fixed Speed Change) выросла на шесть процентов, мобильного Интернета (Mobile Speed Change) — на 18 процентов", — говорится в публикации на сайте ведомства.

При этом в среднем по всем странам мира скорость фиксированного Интернета во время пандемии выросла на один процент, а мобильного — на семь процентов.

В министерстве также отметили, что за последний год ситуация со скоростью Интернета в Узбекистане значительно улучшилась.

"Согласно итогам за апрель 2020 года, республика в мировом рейтинге скорости фиксированного Интернета занимает 94-е место. Тем самым Узбекистан показал впечатляющий рост, поднявшись за год сразу на 37 позиций — с 131-го место на 94-е. За последний год скорость фиксированного Интернета в стране выросла почти в 2,3 раза: с 11,62 Мбит/c. в марте 2019-го до 25,88 Мбит/c. (Download) в апреле 2020 года", — заявили в Мининфокоме.

По состоянию на 1 июня 2020-го скорость фиксированного Интернета составила до 27,12 Мбит/c., мобильного — до 11,92 Мбит/c.