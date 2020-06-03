Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами

Один из козырей РФ, по словам главы Минпромторга, — это фундаментальная научная база, которая позволяет реализовывать любые, даже самые технологически сложные задачи.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости назвал четыре конкурентных преимущества России по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.

"У нас есть национальный дух — он заключается в том, что если есть вызов, мы быстро собираемся и эффективно выполняем поставленные задачи. Это объективно, это, думаю, все смогли заметить и сделать соответствующие выводы", — сказал Мантуров.

Второй козырь России — это фундаментальная научная база, которая позволяет реализовывать любые, даже самые технологически сложные задачи.

"Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила. Та номенклатура, которая традиционно была отдана на откуп иностранным поставщикам, сегодня поставляется российскими компаниями", — продолжил министр.

Третье преимущество связано с природными ресурсами. "У нас дешевле и электричество, и углеводороды, а это основа, например, для реализации тех или иных проектов по переработке углеводородов, если говорить о химическом комплексе", — считает глава Минпромторга.

Еще одна важная составляющая — кадры. "Мы помним 90-е годы, когда было до слез обидно — мы не могли платить адекватные зарплаты специалистам, инженерам, конструкторам, они уезжали на Запад и работали там. Многие, кстати, уже вернулись", — отметил Мантуров.

По его словам, сегодня Россия в состоянии обеспечить конкурентные условия для своих высококлассных специалистов.