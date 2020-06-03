В Намангане выздоровели все пациенты с диагнозом COVID-19

Наманганская область близка к тому, чтобы стать территорией, свободной от коронавируса. В регионе из 260 инфицированных 251 вылечен, четверо скончались.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Намангане вылечились последние пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19, новых случаев заражения не выявлено, сообщили в штабе при областном хокимияте.

Трое выздоровевших — жители Намангана (две женщины и 13-летний мальчик), четвертый — 31-летний мужчина из Нарынского района Наманганской области. Все они отправлены на реабилитацию.

Наманганская область близка к тому, чтобы стать территорией, свободной от коронавируса. В регионе из 260 человек, инфицированных COVID-19, 251 (97 процентов) вылечен, четыре пациента скончались.

Сейчас в областной инфекционной больнице лечатся двое пациентов из Туракурганского района, столько же — из Уйчинского района и один — из Янгикурганского района.

В карантинных медицинских учреждениях находятся 610 граждан, а 2 912 человек соблюдают карантин дома.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 3 769 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 2 919 человек, скончались 15.