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Сколково

Инновации для СНГ: какие передовые проекты ждать в ближайшем будущем

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200603/14282010/Innovatsii-dlya-SNG-kakie-peredovye-proekty-zhdat-v-blizhayshem-buduschem.html

В рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников Содружества до 2030 года Россотрудничество организовало круглый стол в режиме онлайн, в котором приняли участие профильных структур 7 государств.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik, Данара Курманова. Круглый стол «Инновационное сотрудничество на пространстве СНГ: новые вызовы и приоритеты» состоялся 3 июня. По словам заместителя руководителя Россотрудничества Михаила Брюханова, взаимодействие стран-участниц СНГ в сфере науки значительно повысит конкурентоспособность национальной экономики каждого государства.

Как сообщил начальник Управления международного сотрудничества Российской академии наук Сергей Маленко, проект стал логическим продолжением Межгосударственной программы сотрудничества до 2020 года. Новый документ должен определить перечень наиболее значимых для СНГ инновационных проектов по самым разным направлениям: от транспортных систем до космических исследований, от фармацевтики до коммуникаций.

Рустам Кучкарбаев
© Foto : Из личного архива Рустама Кучкарбаева
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Группа разработчиков программы представлена 7 странами: это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия (при поддержке фонда "Сколково").

Как отметил заместитель вице-президента фонда "Сколково" Александр Окунев, эксперты организации, прежде всего, будут обращать внимание на соответствие предлагаемых проектов глобальным вызовам нового десятилетия.

"Сегодня выручка нашего фонда составляет 300 миллиардов рублей, и это – результат тесного сотрудничества с СНГ в сфере бизнеса и инноваций. Уже сегодня мы видим резкое повышение доли новых технологий на рынке, изменение рынка. Наблюдается такая тенденция: компаниям приходится объединяться в концерны, консорциумы, чтобы выстоять и конкурировать на рынке. Мы должны сосредоточиться не на продаже технологий, а на подготовке совместных продуктов и совместных кадров, чтобы создавать новые рабочие места в странах. Поэтому процедуру взаимодействия между странами нужно еще больше упростить", — пояснил Александр Окунев.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Одним из основных партнеров «Сколково» является Казахстан, представленный институтом ионосферы. Это учреждение проводит ряд исследований совместно с представителями Роскосмоса и научных структур Беларуси.

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества призвана создать условия для повышения экономического и научного потенциала государств-участников СНГ. На данный момент в программе участвуют университеты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, а также Академия молодежи при Министерстве инновационного развития Узбекистана.

Теги:
Россотрудничество, Инновации, СНГ, Узбекистан



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