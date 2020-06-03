Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 июня

Редакция Sputnik Узбекистан собрала главную к этому часу информацию об эпидемиологической ситуации в республике.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Узбекистане число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило отметку в три тысячи человек, среди них их 71-летняя женщина.

Редакция Sputnik Узбекистан собрала главную к этому часу информацию об эпидемиологической ситуации в республике.

Динамика заражений

По состоянию на 3 июня, 17:00, Министерство здравоохранения сообщило о выявлении 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди граждан, находящихся в карантинном центре, и в Андижанской области у водителя международного направления.

Общее число инфицированных достигло 3 815.

Динамика выздоровлений

По данным Министерства здравоохранения на 3 июня, 17:00, число вылечившихся от COVID-19 в Узбекистане превысило трехтысячный порог и достигло 3014 человек. В Ташкенте выздоровели и направлены на реабилитацию 43 человека.

Из многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии было выписано 29 пациентов, из клиники Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний – 9 человек, из родильного комплекса №3 – 5 граждан.

Наманганская область может стать зоной свободной от коронавируса

3 июня в Намангане выздоровели еще 4 пациента. Трое — жители Намангана (две женщины и 13-летний мальчик), четвертый — 31-летний мужчина из Нарынского района Наманганской области. Все они отправлены на реабилитацию.

В Наманганской области в общей сложности насчитывалось 260 инфицированных COVID-19, из них уже выздоровели 251 человек.

В областной инфекционной больнице лечатся двое пациентов из Туракурганского района, столько же — из Уйчинского района и один — из Янгикурганского района.

В Навоийской области выздоровела 71-летняя женщина

В Навоийской области за последние 2 дня выздоровели 84 пациента, в их числе и 71-летняя женщина.

3 июня в Навоийской области выздоровели и были направлены на реабилитацию 42 пациента: 32 – из города Зарафшан, 4 — из Хатирчинского района, 3 — из Томдинского района, 2 — из Конимехского района, 1 — из города Навои.

Самым взрослым пациентом является 71-летняя женщина, самому младшему – 2 года.

Произошли изменения в категории регионов

С 3 июня в категории регионов произошли изменения: города и районы, подразделенные на "КРАСНЫЕ", "ЖЕЛТЫЕ" И "ЗЕЛЕНЫЕ" зоны сместились по уровню карантина.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, выявлено уже более 6,4 млн случаев заражения. Выздоровели — 2,7 млн человек, умерли — свыше 381 тыс.