Ребята, давайте катить дружно, или Когда велосипед приживется в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Каково быть велосипедистом в мегаполисе, реально ли ежедневно ездить с работы домой и обратно на байке и чего не хватает веломанам в узбекской столице — об этом корреспондент Sputnik расспросил координатора велосообщества Узбекистана Искандара Ахмедова.
Чужой на дороге и дорожке
В настоящий момент жизнь велосипедистов в Ташкенте нельзя называть простой. Специально выделенных дорожек пока очень мало, а отношение водителей и пешеходов к велобайкерам неоднозначное.
"Многие не понимают, что велосипед — это такое же полноправное транспортное средство передвижение на дороге. Даже в правилах ПДД велосипедист приравнен к гужевой повозке. Среди населения и автомобилистов велосипедист – это помеха, он не полноправный участник дорожного движения. На пешеходной дорожке он также не приветствуется, потому что кто-то ходит пешком медленно и, когда вы просто проезжаете мимо на самой малой скорости, человека можно этим напугать. То есть отношение пока сложное, но, слава богу, многих это не останавливает", – признается Искандар.
"Те велодорожки, которые построены, к сожалению, не всегда отвечают стандартам безопасности, – продолжает Ахмедов. – Единственная действительно хорошая велодорожка тоже спроектирована не без минусов — она соседствует с пешеходной зоной и не отделена физическими барьерами. Из-за этого возникают много конфликтных ситуаций с отдыхающими или прохожими".
Вместе с тем он добавил, что сейчас столичные власти намерены кардинально изменить ситуацию к лучшему, чтобы сделать город более дружелюбным не только для пешеходов и туристов, но и для велосипедистов.
Прокаты есть – выбора почти нет
"По специфике ни один велопрокат не разделен. То есть нет специализированных: только для шоссейных велосипедов или исключительно горные. Везде одинаковые велосипеды, чаще всего харды, самого начального класса", – признается куратор велосообщества.
Крутить педали, чтобы не болеть
Впрочем, даже в таких реалиях поклонников у двухколесного транспорта в Узбекистане много, особенно в регионах. В отличие от столицы, там велосипедами пользуется и стар, и млад. Для жителей поселков или небольших городов это простое, мобильное и доступное средство передвижения, не требующее больших затрат на уход. Ташкент в этом смысле менее приспособлен для индивидуального транспорта.
"Как только я выезжаю за пределы столицы, даже школьники ездят на велосипеде в школу. Женщины, бабушки, дедушки, мужчины и мальчики – все, кто в силах крутить педали. – говорит Ахмедов. – Сам по себе Ташкент — тоже приятный город для велопрогулок. Он достаточно небольшой, так что вполне комфортно можно от дома до работы и обратно приезжать на велосипеде. Я, например, исключительно на байке добираюсь до офиса, только в ливень и в гололед не пользуюсь велосипедом".
"Это заряжает энергией и позитивом, ну и здоровье укрепляет. Я, можно сказать, практически не болею – всегда в тонусе", — добавил Ахмедов.
Будущее на двух колесах
Он признается, что пока велодвижение в стране развито недостаточно, но это скорее организационная проблема, нежели ментальная. К примеру, чтобы стать полноценной организаций, объединяющей людей по интересам, необходимо регистрироваться в качестве НКО, платить налоги, а значит, искать спонсоров.
"К сожалению, пока организации не готовы оказывать такую постоянную финансовую поддержку. Мы стараемся самостоятельно развивать и пропагандировать велосипед в Узбекистане, ведь за такими видами транспорта будущее", — добавил Ахмедов.
Всего в сообществе более трех тысяч велобайкеров, однако на самом деле желающих гораздо больше, просто пока не все могут себе это позволить.
Ахмедов отметил, что велосипед как вид спорта и досуга в Узбекистане будет процветать.
"Что касается велоспорта, то вполне реально сегодня воспитать своих чемпионов. Тем более в наших условиях, когда столько возможностей. Главное, чтобы был интерес в обществе. А у нас очень много талантливой и спортивной молодежи", — заключил собеседник.
Он призвал заниматься спортом и не бояться локальный трудностей. Чем больше людей пересядет на велосипеды, тем быстрее изменится отношение к ним окружающих, а город станет более комфортным для поездок и отдыха.