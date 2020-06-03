Ребята, давайте катить дружно, или Когда велосипед приживется в Ташкенте

Всемирный день велосипеда ежегодно отмечается 3 июня в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН. Для многих байк не просто развлечение в выходной, а постоянный вид транспорта, особый стиль жизни.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Каково быть велосипедистом в мегаполисе, реально ли ежедневно ездить с работы домой и обратно на байке и чего не хватает веломанам в узбекской столице — об этом корреспондент Sputnik расспросил координатора велосообщества Узбекистана Искандара Ахмедова.

Чужой на дороге и дорожке

В настоящий момент жизнь велосипедистов в Ташкенте нельзя называть простой. Специально выделенных дорожек пока очень мало, а отношение водителей и пешеходов к велобайкерам неоднозначное.

"Многие не понимают, что велосипед — это такое же полноправное транспортное средство передвижение на дороге. Даже в правилах ПДД велосипедист приравнен к гужевой повозке. Среди населения и автомобилистов велосипедист – это помеха, он не полноправный участник дорожного движения. На пешеходной дорожке он также не приветствуется, потому что кто-то ходит пешком медленно и, когда вы просто проезжаете мимо на самой малой скорости, человека можно этим напугать. То есть отношение пока сложное, но, слава богу, многих это не останавливает", – признается Искандар.

Фото предоставлено велосообществом Узбекистана Уверенно чувствовать себя на проезжей части велосипедисты могут лишь во время веломарафонов

"Те велодорожки, которые построены, к сожалению, не всегда отвечают стандартам безопасности, – продолжает Ахмедов. – Единственная действительно хорошая велодорожка тоже спроектирована не без минусов — она соседствует с пешеходной зоной и не отделена физическими барьерами. Из-за этого возникают много конфликтных ситуаций с отдыхающими или прохожими".

Инфраструктуру для байков в узбекской столице постепенно развивают, но вопросов к ней еще немало. Есть и нюансы с качеством покрытия, но чаще всего проблема в игнорировании другими горожанами этой специальной полосы. Зачастую велосипедам просто негде проехать, так как дорожки заняты припаркованными автомобилями, пешеходами, продавцами и уборщиками.

Вместе с тем он добавил, что сейчас столичные власти намерены кардинально изменить ситуацию к лучшему, чтобы сделать город более дружелюбным не только для пешеходов и туристов, но и для велосипедистов.

Прокаты есть – выбора почти нет

Особенно тяжко веломанам из-за скромного выбора двухколесных стальных коней. В Ташкенте пока не так много магазинов, для покупки всех необходимых запчастей и аксессуаров для байков – профильные торговые площадки по пальцам пересчитать можно. В то же время пунктов проката достаточно – правда, выбор довольно ограниченный.

"По специфике ни один велопрокат не разделен. То есть нет специализированных: только для шоссейных велосипедов или исключительно горные. Везде одинаковые велосипеды, чаще всего харды, самого начального класса", – признается куратор велосообщества.

Фото предоставлено велосообщество Узбекистана Катание на горном велосипеде по бездорожью

Крутить педали, чтобы не болеть

По его словам, при желании можно найти неплохой прокат или велосервис, в этом помогает и общение велобайкеров между собой.

Впрочем, даже в таких реалиях поклонников у двухколесного транспорта в Узбекистане много, особенно в регионах. В отличие от столицы, там велосипедами пользуется и стар, и млад. Для жителей поселков или небольших городов это простое, мобильное и доступное средство передвижения, не требующее больших затрат на уход. Ташкент в этом смысле менее приспособлен для индивидуального транспорта.

Фото предоставлено велосообществом Узбекистана Велосипедисты в Узбекистане на автобусной остановке за городом

"Как только я выезжаю за пределы столицы, даже школьники ездят на велосипеде в школу. Женщины, бабушки, дедушки, мужчины и мальчики – все, кто в силах крутить педали. – говорит Ахмедов. – Сам по себе Ташкент — тоже приятный город для велопрогулок. Он достаточно небольшой, так что вполне комфортно можно от дома до работы и обратно приезжать на велосипеде. Я, например, исключительно на байке добираюсь до офиса, только в ливень и в гололед не пользуюсь велосипедом".

Конечно, не всем комфортно ежедневно, особенно в жару, приезжать на работу на велосипеде. Однако при желании можно приспособиться и к этому. Например, Искандар всегда держит в офисе несколько комплектов сменной одежды, чтобы после поездки переодеться. Эти локальные неудобства перекрываются позитивными эмоциями от катания, а кому-то вполне могут заменить фитнес-зал.

"Это заряжает энергией и позитивом, ну и здоровье укрепляет. Я, можно сказать, практически не болею – всегда в тонусе", — добавил Ахмедов.

Будущее на двух колесах

Он признается, что пока велодвижение в стране развито недостаточно, но это скорее организационная проблема, нежели ментальная. К примеру, чтобы стать полноценной организаций, объединяющей людей по интересам, необходимо регистрироваться в качестве НКО, платить налоги, а значит, искать спонсоров.

Фото предоставлено велосообществом Узбекистана Участники очередного велосипедного праздника в Ташкенте

"К сожалению, пока организации не готовы оказывать такую постоянную финансовую поддержку. Мы стараемся самостоятельно развивать и пропагандировать велосипед в Узбекистане, ведь за такими видами транспорта будущее", — добавил Ахмедов.

Члены велосообщества не сидят сложа руки, постоянно проводят мероприятия для всех желающих. Первый массовый заезд прошел в декабре 2018 года. А в августе прошлого года при поддержке хокимията Ташкента был организован веломарафон на 700 человек. Власти предоставили свою технику, а всю финансовую сторону взяли на себя сами велосипедисты.

Всего в сообществе более трех тысяч велобайкеров, однако на самом деле желающих гораздо больше, просто пока не все могут себе это позволить.

Фото предоставлено велосообществом Узбекистана Экстремал на велосипеде покоряет очередную трассу

Ахмедов отметил, что велосипед как вид спорта и досуга в Узбекистане будет процветать.

"Что касается велоспорта, то вполне реально сегодня воспитать своих чемпионов. Тем более в наших условиях, когда столько возможностей. Главное, чтобы был интерес в обществе. А у нас очень много талантливой и спортивной молодежи", — заключил собеседник.

Он призвал заниматься спортом и не бояться локальный трудностей. Чем больше людей пересядет на велосипеды, тем быстрее изменится отношение к ним окружающих, а город станет более комфортным для поездок и отдыха.