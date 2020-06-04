Детсады, рестораны и вещевые рынки открываются в Узбекистане с 15 июня

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Детские сады, рестораны, кафе, вещевые рынки с 15 июня открываются в Узбекистане в регионах с благополучной ситуацией по коронавирусу COVID-19, сообщили в оперштабе при Кабмине страны.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

"В регионах "зеленой" и "желтой" категории с 15 июня возобновляется деятельность предприятий общепита, детских садов и вещевых рынков", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением с коронавируса в стране.

Деятельность указанных учреждений и предприятий возобновляется при соблюдении ряда санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в ресторанах и кафе по-прежнему будет запрещено проводить банкеты и другие массовые мероприятия. В детсадах в группах не должно быть более 15 детей. Везде персонал и посетители должен носить маски, соблюдать социальную дистанцию, в помещениях и на территориях регулярно проводиться дезинфекция.

В Узбекистане условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 5 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 843, 16 пациентов скончались, 3 014 выздоровели.