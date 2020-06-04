В Узбекистане с 15 июня разрешат работу детсадов — условия

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Работа детских садов будет разрешена с 15 июня в "желтых" и "зеленых" регионах страны, где наблюдается благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19.
О соответствующем решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом сообщили в оперштабе при Кабмине.
Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) должны будут соблюдать ряд правил:
- организация занятий в группах не более 15 человек;
- постоянная дезинфекция помещений, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептическими средствами и дезинфицирующими ковриками;
- наличие у сотрудников медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции;
- персонал и дети с температурой тела свыше 37 градусов или имеющие симптомы инфекции не будут допускаться на занятия.
Напомним, все вузы, школы и детские сады были закрыты в Узбекистане 16 марта, после того, как в Ташкенте был выявлен первый случай заражения COVID-19. Школьники и студенты получали образование и завершили учебный год дистанционно, для малышей был организован показ развлекательно-познавательных программ.