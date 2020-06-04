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Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

В Узбекистане с 15 июня разрешат работу детсадов — условия

Министерство дошкольного образования
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (554)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200604/14283596/V-Uzbekistane-s-15-iyunya-razreshat-rabotu-detsadov--usloviya.html

Дошкольные образовательные учреждения обязаны будут соблюдать ряд важных правил. В частности, в каждой группе должно быть не более 15 человек.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Работа детских садов будет разрешена с 15 июня в "желтых" и "зеленых" регионах страны, где наблюдается благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

О соответствующем решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом сообщили в оперштабе при Кабмине.

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) должны будут соблюдать ряд правил:

  • организация занятий в группах не более 15 человек;
  • постоянная дезинфекция помещений, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептическими средствами и дезинфицирующими ковриками;
  • наличие у сотрудников медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции;
  • персонал и дети с температурой тела свыше 37 градусов или имеющие симптомы инфекции не будут допускаться на занятия.

Напомним, все вузы, школы и детские сады были закрыты в Узбекистане 16 марта, после того, как в Ташкенте был выявлен первый случай заражения COVID-19. Школьники и студенты получали образование и завершили учебный год дистанционно, для малышей был организован показ развлекательно-познавательных программ.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (554)
Теги:
коронавирус, пандемия, детские сады, Узбекистан



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