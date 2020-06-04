В Узбекистане с 15 июня разрешат работу детсадов — условия

Дошкольные образовательные учреждения обязаны будут соблюдать ряд важных правил. В частности, в каждой группе должно быть не более 15 человек.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Работа детских садов будет разрешена с 15 июня в "желтых" и "зеленых" регионах страны, где наблюдается благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

О соответствующем решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом сообщили в оперштабе при Кабмине.

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) должны будут соблюдать ряд правил:

организация занятий в группах не более 15 человек;

постоянная дезинфекция помещений, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептическими средствами и дезинфицирующими ковриками;

наличие у сотрудников медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции;

персонал и дети с температурой тела свыше 37 градусов или имеющие симптомы инфекции не будут допускаться на занятия.

Напомним, все вузы, школы и детские сады были закрыты в Узбекистане 16 марта, после того, как в Ташкенте был выявлен первый случай заражения COVID-19. Школьники и студенты получали образование и завершили учебный год дистанционно, для малышей был организован показ развлекательно-познавательных программ.