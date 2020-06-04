Зараженная COVID-19 жительница Бухарской области скрывает свои контакты

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Шафирканском районе Бухарской области представители штаба по борьбе с коронавирусом ищут, с кем могла контактировать зараженная COVID-19. Женщина по неизвестной причине скрывает данную информацию.

Сообщение об этом появилось на одном из Telegram-каналов. В штабе опасаются, что сокрытие данных может привести к распространению инфекции среди граждан: в данном случае все, с кем общалась пациентка, должны находиться под наблюдением врачей.

"Почему члены семей других граждан должны страдать по вине женщины по имени А.?" — задаются вопросом специалисты, напоминая, что на лечение одного больного уходит немало средств из государственного бюджета, которые могли бы быть потрачены на другие благие дела.

Последний пациент в Бухаре был выписан 22 мая. Однако уже 28 числа стало известно, что коронавирусом заразилась семья из семи человек в Шафирканском районе. В Минздраве официально заявили, что вирус вернулся в область.

Несмотря на это, 30 мая Специальная республиканская комиссия внесла регион в "зеленую" зону по риску заражения COVID-19. Однако в течение дня местные власти подкорректировали данное решение, внеся Каганский и Гиждуванский районы, граничащие с Навоийской областью, где накануне также были выявлены новые случаи заражения, в "желтую" зону, а Шафирканский район — в "красную".

Тем временем жители единственного в области района, где все еще бушует эпидемия, не спешат выполнять требования по обязательному соблюдению правил карантина — в частности, игнорируют правило о ношении масок.

Еще в одном сообщении специального штаба, созданного в Шафирканском районе, говорится, что подобное поведение наблюдается в основном в таких махаллинских сходах граждан, как "Талисафед", "Х. Ориф", "Нурафшон", "Саврак", "Янги қишлоқ", "Искогари", "Чуқурак", "Жўйнав" и "Гуломте". В отношении нарушителей принимаются меры.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 3 874 случая заражения COVID-19. Выздоровели 3 014 пациентов, скончались — 16.