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В Узбекистане обновили список "красных", "желтых" и "зеленых" зон

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (562)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200604/14291997/V-Uzbekistane-obnovili-spisok-krasnykh-zheltykh-i-zelenykh-zon.html

В республике проводятся меры по поэтапному смягчению карантинных мер. О том, что изменилось на июнь - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список "красных", "желтых" и "зеленых" зон в разрезе районов и городов Узбекистана.

Каракалпакстан:

В красной зоне — Кунградский район.

В желтой зоне — Город Нукус.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

Андижанская область:

В желтой зоне — Город Андижан, Баликчинский район и Избосканский район.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

Бухарская область:

В красной зоне — Шафирканский район.

В желтой зоне — Гиждуванский район, Коракулский район и город Бухара.

© Sputnik / Алексей Майшев
Спортзалы, гостиницы и пляжи откроются с 5 июня в "зеленых" зонах

Остальные районы и города оказались в зеленой зоне.

Джизакская область:

В области все районы и города находятся в зеленой зоне.

Кашкадарьинская область:

В области все районы и города находятся в зеленой зоне.

Навоийская область:

В красной зоне — Город Зарафшан, Хатирчинский район и Канимехский район.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

Наманганская область:

Красная зона — Город Наманган, Туракулский район и Уйчинский район.

В желтой зоне — Норинский район.

Остальные районы и города оказались в зеленой зоне.

Сырдарьинская область:

В красной зоне — Сардобинский район.

Остальные города и районы в зеленой зоне.

Самаркандская область:

Красной зоне — Город Самарканд, Акдарьинский район, Пайарыкский район, Пастдаргомский район, Ургутский район, Самаркандский район и Тайлакский район.

Желтой зоне — Жамбайский район и Иштиханский район.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

Сурхандарьинская область:

В красной зоне — Сариасийский район.

Вся остальная территория в зеленой зоне.

Ташкентская область:

В красной зоне — Бекабад, Зангиотинский район, Кибрайский район, Паркентский район, Янгиюльский район, Ташкентский район и Юкори-Чирчикский район.

В желтой зоне — Ангрен, Чирчик, Нурафшан, Янгиюль, Аккурганский район, Бекабадский район, Букинский район, Чиназский район, Урта-Чирчикский район и Куйичирчикский район.

Остальные города и районы находятся в зеленой зоне.

Ферганская область:

Все города и районы находятся в зеленой зоне.

Хорезмская область:

Все города и районы находятся в зеленой зоне.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (562)



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