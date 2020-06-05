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Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Фергану

Чем лучше будем работать, тем лучше будет жизнь: Шавкат Мирзиёев в Фергане

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14296741/Chem-luchshe-budem-rabotat-tem-luchshe-budet-zhizn-Shavkat-Mirziev-v-Fergane.html

Глава государства побеседовал с ответственными лицами сельскохозяйственной сферы и фермерами района.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5 июня прибыл в Ферганскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба.

Сначала кортеж главы государства остановился у поля фермерского хозяйства "Турсунов Юсуфжон ери" в Куштепинском районе, где президент ознакомился с развитием пшеницы.

Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Фергану
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Фергану

Прошла беседа с ответственными лицами сельскохозяйственной сферы и фермерами района.

"Каждый регион уникален с точки зрения почвы, ресурсов, возможностей. Сегодня мы приехали в Фергану, чтобы организовать работу для полноценного задействования этих возможностей, создания рабочих мест, источников дохода для людей, составления конкретных планов по каждому району. Чем лучше будем работать, тем лучше будет жизнь", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Рядом с полем разбит интенсивный сад компании Grapes and Gardens Investment, где высажены абрикосы на 100 гектарах и черешня на 52 гектарах. 

Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Фергану
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Фергану

Выращиваемые здесь абрикосы, которые были завезены из Испании и Франции, отличаются высокой урожайностью. Это послужит важным фактором при экспорте. 

Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Фергану
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Фергану

Глава государства рекомендовал засеять чесноком и бобовыми культурами места между деревьями, увеличить число таких садов.

Здесь же состоялась презентация сельскохозяйственных и агропромышленных проектов.

Теги:
официальный визит, визит, Сельское хозяйство, пшеница, Фергана, Фергана, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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