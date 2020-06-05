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Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия Уз-Сеганг

Шавкат Мирзиёев в Фергане посетил предприятие с сертификатом Global G.A.P

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14298329/Shavkat-Mirziev--v-Fergane-posetil-predpriyatie-s-sertifikatom-Global-GAP.html

В 6 специализированных районах Ферганской области создано 20 плодоовощных и виноградарских кластеров. В этом году они планируют произвести 288 тысяч тонн продукции и экспортировать 120 тысяч тонн.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия "Уз-Сеганг" в Ташлакском районе, пишет пресс-служба.

В 6 специализированных районах Ферганской области создано 20 плодоовощных и виноградарских кластеров. В этом году они планируют произвести 288 тысяч тонн продукции и экспортировать 120 тысяч тонн. Для этого действуют холодильные склады вместимостью более 330 тысяч тонн, 25 логистических центров и 90 перерабатывающих предприятий.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия Уз-Сеганг
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия "Уз-Сеганг"

Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "Уз-Сеганг" способно перерабатывать и экспортировать 16 тысяч тонн сельхозпродукции в год. Здесь создан современный логистический центр стоимостью 100 миллиардов сумов, который оснащен передовыми технологиями из Италии, Турции, Южной Кореи и Китая.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия Уз-Сеганг
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия "Уз-Сеганг"

Так, по итальянской технологии ICEOL осуществляется сортировка и упаковка черешни по цвету и размеру. Линия способна с помощью лазера выявлять и выделять дефектные плоды. Линия SNP из Южной Кореи таким же образом сортирует гранат, показывая, какие плоды еще не созрели или начали гнить. Это способствует завоеванию доверия заказчиков и поставке на рынок только отборных товаров. Продукция компании имеет международный сертификат Global G.A.P.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия Уз-Сеганг
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия "Уз-Сеганг"

В нынешнем году в Китай, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Россию и Казахстан будет экспортирована продукция на 20 миллионов долларов. Здесь трудятся 250 юношей и девушек.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия Уз-Сеганг
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия "Уз-Сеганг"

Президент уделил особое внимание вопросу постоянного снабжения предприятия сырьем, дал в этой связи указания по кооперации с местными садами, организации новых садов и лабораторий.

Теги:
Сельское хозяйство, Фергана, Фергана, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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