Можно ли водителю находиться в машине без маски — ответ ГУВД Ташкента

Гражданам в очередной раз напомнили: смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступила.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента рассказали, может ли водитель сидеть в автомобиле без маски.

"Водителю личного автомобиля (к водителям такси это не относится) можно находиться в салоне без медицинской маски, но при этом необходимо соблюдать следующие два условия: во-первых, водитель должен быть в салоне автомобиля один; во-вторых, без маски водитель может быть только тогда, когда автомобиль движется. То есть, если водитель остановился на обочине дороги, он должен надеть медицинскую маску", — сообщили в пресс-службе.

Гражданам также напомнили: смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступила.

"Здоровье многих людей, в том числе и ваше собственное, зависит от нашей сознательности и отношения к нормам санитарно-эпидемиологической безопасности", — отметили в ГУВД.

Напомним, первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен в середине марта у жительницы Ташкента, вернувшейся из Франции. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 4 181. Выздоровели 3 268 пациентов, скончались 17.