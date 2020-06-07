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Мужчина за рулем

Можно ли водителю находиться в машине без маски — ответ ГУВД Ташкента

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200607/14303848/Mozhno-li-voditelyu-nakhoditsya-v-mashine-bez-maski--otvet-GUVD-Tashkenta.html

Гражданам в очередной раз напомнили: смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступила.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента рассказали, может ли водитель сидеть в автомобиле без маски. 

"Водителю личного автомобиля (к водителям такси это не относится) можно находиться в салоне без медицинской маски, но при этом необходимо соблюдать следующие два условия: во-первых, водитель должен быть в салоне автомобиля один; во-вторых, без маски водитель может быть только тогда, когда автомобиль движется. То есть, если водитель остановился на обочине дороги, он должен надеть медицинскую маску", — сообщили в пресс-службе.

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Гражданам также напомнили: смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступила. 

"Здоровье многих людей, в том числе и ваше собственное, зависит от нашей сознательности и отношения к нормам санитарно-эпидемиологической безопасности", — отметили в ГУВД.

Напомним, первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен в середине марта у жительницы Ташкента, вернувшейся из Франции. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 4 181. Выздоровели 3 268 пациентов, скончались 17.

Теги:
Карантин, пандемия, машина, водитель, автомобилисты, автомобиль, ГУВД Ташкента



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