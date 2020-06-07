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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Рейс с 19 россиянами вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200607/14303987/Reys-s-19-rossiyanami-vyletel-iz-Tashkenta-v-Sankt-Peterburg.html

По данным посольства России в Узбекистане, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти три тысячи граждан РФ.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Авиакомпания UzAirways в воскресенье доставит чартерным рейсом 19 россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Узбекистане.

"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.39 (8.39 мск). На борту — 19 граждан России и 14 граждан других стран", — сказал представитель дипмиссии.

С 16 мая UzAirways и "Уральские авиалинии" уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.

Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways
Sputnik / Мария Науменко
Узбекистан организует еще 11 вывозных чартеров из России
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти три тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Министерство транспорта Узбекистана во второй декаде июня организует для вывоза соотечественников еще 19 чартеров в зарубежные страны, в том числе, 11 — в города России: восемь в Москву, по одному — в Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Также запланированы чартеры в Дубай, Дели, Стамбул, Сеул, Тель-Авив и Рим.

Теги:
рейс, Самолет, Узбекистан, Россия, Санкт-Петербург, Ташкент



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