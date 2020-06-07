Рейс с 19 россиянами вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург

По данным посольства России в Узбекистане, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти три тысячи граждан РФ.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Авиакомпания UzAirways в воскресенье доставит чартерным рейсом 19 россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Узбекистане.

"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.39 (8.39 мск). На борту — 19 граждан России и 14 граждан других стран", — сказал представитель дипмиссии.

С 16 мая UzAirways и "Уральские авиалинии" уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти три тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Министерство транспорта Узбекистана во второй декаде июня организует для вывоза соотечественников еще 19 чартеров в зарубежные страны, в том числе, 11 — в города России: восемь в Москву, по одному — в Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Также запланированы чартеры в Дубай, Дели, Стамбул, Сеул, Тель-Авив и Рим.