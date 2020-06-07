Представители Узбекистана и Японии обсудили проект по переработке ТБО

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Представители Узбекистана и японской компании GAINA Pro в ходе онлайн-конференции обсудили проект создания в республике производства по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).
Сегодня в Узбекистане образуется десять миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых перерабатывается лишь десять процентов, а оставшаяся часть отправляется на полигоны.
В ходе онлайн-конференции президент компании GAINA Pro Тацуя Окуда представил участникам встречи разработанную технологию переработки, где твердые отходы, ПЭТ-бутылки и стекло могут перерабатываться в удобрения, топливо и влагоудерживающий субстрат для последующего использования в сельском хозяйстве. Переработка ТБО на японском оборудовании происходит при температуре 60 градусов по Цельсию путем биологического распада, дополнительные затраты на сжигание сырья не требуются.
По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога. Представители хокимията Хорезмской области заверили, что к следующей встрече будет подготовлена вся необходимая информация и привлечены специалисты ООО Urganch Avto Еко Trans, оказывающие услуги по вывозу и переработке мусора, для более глубокого и предметного изучения возможностей применения данной технологии в регионе.