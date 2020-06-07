Представители Узбекистана и Японии обсудили проект по переработке ТБО

Сегодня в РУз образуется десять миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых перерабатывается лишь десять процентов, а оставшаяся часть отправляется на полигоны.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Представители Узбекистана и японской компании GAINA Pro в ходе онлайн-конференции обсудили проект создания в республике производства по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

Сегодня в Узбекистане образуется десять миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых перерабатывается лишь десять процентов, а оставшаяся часть отправляется на полигоны.

Для поиска инновационных решений посольство РУз в Японии обратилось к GAINA Pro как к автору ряда технологических проектов по безхимической очистке водных ресурсов и переработке вторсырья. В частности, компания разработала для Японского агентства аэрокосмических исследований высококачественную изоляционную краску для ракет и спутников в целях их защиты от высоких температур атмосферы.

В ходе онлайн-конференции президент компании GAINA Pro Тацуя Окуда представил участникам встречи разработанную технологию переработки, где твердые отходы, ПЭТ-бутылки и стекло могут перерабатываться в удобрения, топливо и влагоудерживающий субстрат для последующего использования в сельском хозяйстве. Переработка ТБО на японском оборудовании происходит при температуре 60 градусов по Цельсию путем биологического распада, дополнительные затраты на сжигание сырья не требуются.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога. Представители хокимията Хорезмской области заверили, что к следующей встрече будет подготовлена вся необходимая информация и привлечены специалисты ООО Urganch Avto Еко Trans, оказывающие услуги по вывозу и переработке мусора, для более глубокого и предметного изучения возможностей применения данной технологии в регионе.