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Спрессованные жестяные банки в комплексе по переработке отходов

Представители Узбекистана и Японии обсудили проект по переработке ТБО

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200607/14304229/Predstaviteli-Uzbekistana-i-Yaponii-obsudili-proekt-po-pererabotke-TBO.html

Сегодня в РУз образуется десять миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых перерабатывается лишь десять процентов, а оставшаяся часть отправляется на полигоны.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Представители Узбекистана и японской компании GAINA Pro в ходе онлайн-конференции обсудили проект создания в республике производства по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

Сегодня в Узбекистане образуется десять миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых перерабатывается лишь десять процентов, а оставшаяся часть отправляется на полигоны.

© Sputnik / Илья Питалев
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Для поиска инновационных решений посольство РУз в Японии обратилось к GAINA Pro как к автору ряда технологических проектов по безхимической очистке водных ресурсов и переработке вторсырья. В частности, компания разработала для Японского агентства аэрокосмических исследований высококачественную изоляционную краску для ракет и спутников в целях их защиты от высоких температур атмосферы.

В ходе онлайн-конференции президент компании GAINA Pro Тацуя Окуда представил участникам встречи разработанную технологию переработки, где твердые отходы, ПЭТ-бутылки и стекло могут перерабатываться в удобрения, топливо и влагоудерживающий субстрат для последующего использования в сельском хозяйстве. Переработка ТБО на японском оборудовании происходит при температуре 60 градусов по Цельсию путем биологического распада, дополнительные затраты на сжигание сырья не требуются.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога. Представители хокимията Хорезмской области заверили, что к следующей встрече будет подготовлена вся необходимая информация и привлечены специалисты ООО Urganch Avto Еко Trans, оказывающие услуги по вывозу и переработке мусора, для более глубокого и предметного изучения возможностей применения данной технологии в регионе.

Теги:
экология, отходы, Япония, Узбекистан



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