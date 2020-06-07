Мирзиёев поручил пересмотреть систему высшего образования в Узбекистане

В настоящее время студенты первых курсов вузов республики изучают общие предметы и повторяют школьную программу, из-за чего упускают год своей жизни, отметил глава государства.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Узбекско-Корейского международного университета в Фергане поручил пересмотреть систему высшего образования в республике, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев находился с рабочим визитом в Ферганской области 5-6 июня.

В Узбекско-Корейском международном университете он пообщался с ректором вуза Паком Джун Ху и преподавателями. Глава республики поинтересовался учебной программой и успеваемостью студентов.

Как рассказали в пресс-службе, в университете можно получить как гуманитарные, так и технико-инженерные специальности. В частности, преподаются управление туризмом, дошкольное образование, менеджмент и компьютеризированный бухгалтерский учет, корейский язык и литература. Учреждение также готовит квалифицированных специалистов в области машиностроения, автомобильного инжиниринга, электротехники и электроники, архитектурного проектирования, компьютерной инженерии, энергетики и химического машиностроения.

"У нас на первых курсах преподают общие предметы, повторяют школьную программу, — отметил Шавкат Мирзиёев. — Молодежь таким образом упускает год своей жизни, даже теряет интерес к учебе. По-другому обстоят дела в развитых странах, где уже с первого года приступают к дисциплинам по специальности, и практике отводится важное место. Разницу в результате показывает сама жизнь".

В связи с этим должностным лицам даны указания пересмотреть систему высшего образования в стране, изучив учебные программы южнокорейских университетов, максимально ориентировать студентов на практику.

Узбекско-Корейский международный университет был создан в соответствии с постановлением Кабмина Узбекистана от 23 августа 2019 года. Обучение там осуществляется на платно-контрактной основе по передовым учебным планам и программам на узбекском, корейском и английском языках.

В вузе, рассчитанном на четыре тысячи студентов, работают 11 опытных преподавателей из Южной Кореи, в будущем число корейских педагогов достигнет 43.

В 2020 году международное учебное заведение получило новое здание. Для этого было привлечено более десяти миллионов долларов иностранных инвестиций.