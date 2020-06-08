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Весна в Ташкенте

Движение автобусов в Ташкенте и области: график и ограничения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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121622
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200608/14306218/Dvizhenie-avtobusov-v-Tashkente-i-oblasti-grafik-i-ogranicheniya.html

С 8 июня движение этих транспортных средств разрешено в регионах, отнесенных к "желтой" и "зеленой" зонам, в том числе в столице.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Пресс-служба компании АО "Тошшахартрансхизмат" опубликовала расписание движения автобусов в Ташкенте и области, которые возобновили работу с понедельника.

Сотрудник дезинфекионнной службы обрабатывает городские автобусы
Sputnik / Рамиз Бахтияров
С 8 июня в "желтых" и "зеленых" зонах Узбекистана разрешено движение автобусов
Наземный общественный транспорт будет работать с 6.00 до 22.00. Все машины после каждого рейса должны проходить дезинфекцию, а водители обязаны носить медицинские маски и перчатки. Пассажирам тоже необходимо использовать средства защиты.

Уточняется: поскольку территории Кибрайского, Ташкентского, Зангиатинского районов Ташкентской области относятся к "красным" зонам, автобусы №8т, 9, 16, 25, 42, 56, 65, 74, 84, 101, 103, 115, 120, 134, 135, 144, 145, 148, 188, 198, 199 по направлению к перечисленным районам ездить не будут.

Также ограничения остаются для маршрутов №75, 106 и 160 — общественный транспорт будет курсировать только в черте столицы, без движения на территории Ташкентской области.

Напомним, 7 июня в Узбекистане было выявлено 237 новых случаев инфицирования коронавирусом — это новый рекорд за день. Всего в стране зафиксирован 4 331 случай заражения. Общее число выздоровевших составляет 3 354. В воскресенье из больниц были выписаны 86 человек, в субботу — 41, в пятницу — 140. 

Теги:
общественный транспорт, коронавирус, пандемия, автобусы, Узбекистан



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