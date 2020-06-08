UzAirways опубликовала полное расписание вывозных рейсов на 8-21 июня

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала полное расписание вывозных рейсов на период с 8 по 21 июня.
График:
8 июня: Ташкент — Москва — Ташкент
9 июня: Ташкент — Сеул — Ташкент и Ташкент — Москва — Ташкент
10 июня: Ташкент — Амритсар — Рим — Ташкент
11 июня: Ташкент — Новосибирск — Ташкент
12 июня: Ташкент — Москва — Ташкент и Ташкент — Стамбул — Ташкент
13 июня: Ташкент — Москва — Ташкент
14 июня: Ташкент — Дубай — Ташкент
15 июня: Ташкент — Москва — Ташкент и Ташкент — Стамбул — Ташкент
16 июня: Ташкент — Бангкок — Ташкент и Ташкент — Дубай — Ташкент
17 июня: Ташкент — Москва — Ташкент
18 июня: Ташкент — Дели — Ташкент
19 июня: Ташкент — Стамбул — Ташкент и Ташкент — Москва — Ташкент
20 июня: Ташкент — Казань — Ташкент
21 июня: Ташкент — Москва — Ташкент и Ташкент — Екатеринбург — Ташкент
По возвращении на родину граждане будут помещены на 14-дневный карантин.
Напомним, транспортное пассажирское сообщение с другими странами в Узбекистане приостановлено с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в республике были закрыты все аэропорты и полностью остановлено пассажирское авиасообщение, в том числе чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая по поручению президента Шавката Мирзиёева спецрейсы были возобновлены.
С 11 мая Министерство транспорта организовало 29 вывозных чартеров в зарубежные страны. UzAirways за это время вывезла на родину более трех тысяч соотечественников.