UzAirways опубликовала полное расписание вывозных рейсов на 8-21 июня

Спецрейсы были возобновлены с 8 мая по поручению президента Шавката Мирзиёева. С 11 мая Минтранс организовал 29 чартеров в зарубежные страны.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала полное расписание вывозных рейсов на период с 8 по 21 июня.

График:

8 июня: Ташкент — Москва — Ташкент

9 июня: Ташкент — Сеул — Ташкент и Ташкент — Москва — Ташкент

10 июня: Ташкент — Амритсар — Рим — Ташкент

11 июня: Ташкент — Новосибирск — Ташкент

12 июня: Ташкент — Москва — Ташкент и Ташкент — Стамбул — Ташкент

13 июня: Ташкент — Москва — Ташкент

14 июня: Ташкент — Дубай — Ташкент

15 июня: Ташкент — Москва — Ташкент и Ташкент — Стамбул — Ташкент

16 июня: Ташкент — Бангкок — Ташкент и Ташкент — Дубай — Ташкент

17 июня: Ташкент — Москва — Ташкент

18 июня: Ташкент — Дели — Ташкент

19 июня: Ташкент — Стамбул — Ташкент и Ташкент — Москва — Ташкент

20 июня: Ташкент — Казань — Ташкент

21 июня: Ташкент — Москва — Ташкент и Ташкент — Екатеринбург — Ташкент

По возвращении на родину граждане будут помещены на 14-дневный карантин.

Напомним, транспортное пассажирское сообщение с другими странами в Узбекистане приостановлено с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в республике были закрыты все аэропорты и полностью остановлено пассажирское авиасообщение, в том числе чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая по поручению президента Шавката Мирзиёева спецрейсы были возобновлены.

С 11 мая Министерство транспорта организовало 29 вывозных чартеров в зарубежные страны. UzAirways за это время вывезла на родину более трех тысяч соотечественников.