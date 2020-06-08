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Дезинфицирующий тоннель перед входом на железнодорожный вокзал в Ташкенте

В Узбекистане заявили об обострении ситуации с коронавирусом

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (570)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200608/14309987/V-Uzbekistane-zayavili-ob-obostrenii-situatsii-s-koronavirusom.html

В настоящее время на карантине находятся более 45 тысяч человек, в том числе, около 22 тысяч - в лечебных стационарах.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. За последние сутки ситуация с коронавирусом в Узбекистане обострилась из-за пренебрежения населения санитарными правилами в период пандемии заявил начальник госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора при кабмине Нурмат Отабеков.

"К сожалению, среди населения увеличиваются случаи равнодушного отношения к советам и рекомендациям соблюдения правил гигиены, социальной дистанции, ношения масок. Мы видим, что ситуация обостряется", - сказал Отабеков в ходе онлайн-брифинга.

По его данным, в воскресенье из 237 новых зарегистрированных случаев коронавируса 207 было выявлено у лиц, которые не находились под наблюдением на карантине.

"Эпидемиологическая ситуация вокруг коронавируса в стране остается серьезной", - добавил глава госинспекции.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

В Ташкенте возобновлено движение автобусов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (570)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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