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Ремонт дорожного полотна

В Ташкенте начинается реконструкция дороги по улице Фаргона йули

© Sputnik / Андрей Стенин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200608/14310890/V-Tashkente-nachinaetsya-rekonstruktsiya-dorogi-po-ulitse-Fargona-yuli.html

Хокимият рекомендует водителям воспользоваться объездными дорогами во избежание возможных пробок. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. С сегодняшнего дня, 8 июня, начинается реконструкция одной стороны дороги по улице Фаргона йули в Ташкенте, сообщает хокимият.

"С 23:00 часов 8 июня начнется реконструкция одной стороны автомобильной дороги по улице Фаргона йули: от пересечения с Малой кольцевой автодорогой до пересечения с улицей 8 марта. Также из-за реконструкции будет организовано одностороннее движение на мосту на участке от пересечения улицы Фаргона йули с улицей Мухтара Ашрафи до пересечения с улицей Джаркурганской", - говорится в сообщении.

Хокимият рекомендует водителям воспользоваться объездными дорогами во избежание возможных пробок.

В Ташкенте начинается реконструкция дороги по улице Фаргона йули
Хокимият Ташкента
В Ташкенте начинается реконструкция дороги по улице Фаргона йули

Также с столичной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.

Теги:
ремонт дорог, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, дорога



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