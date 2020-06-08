В Ташкенте начинается реконструкция дороги по улице Фаргона йули

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. С сегодняшнего дня, 8 июня, начинается реконструкция одной стороны дороги по улице Фаргона йули в Ташкенте, сообщает хокимият.
"С 23:00 часов 8 июня начнется реконструкция одной стороны автомобильной дороги по улице Фаргона йули: от пересечения с Малой кольцевой автодорогой до пересечения с улицей 8 марта. Также из-за реконструкции будет организовано одностороннее движение на мосту на участке от пересечения улицы Фаргона йули с улицей Мухтара Ашрафи до пересечения с улицей Джаркурганской", - говорится в сообщении.
Хокимият рекомендует водителям воспользоваться объездными дорогами во избежание возможных пробок.
Также с столичной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.