В Ташкенте начинается реконструкция дороги по улице Фаргона йули

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 июня В Узбекистане количество выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 3357 человек, однако информация о новых случаях заражения COVID-19 в стране все еще продолжает поступать – сегодня диагноз подтвердился еще у 52 человек. 623

В Узбекистане заявили об возможном обострении ситуации с коронавирусом В настоящее время на карантине находятся более 45 тысяч человек, в том числе около 22 тысяч - в лечебных стационарах. 3656