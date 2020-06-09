Завершаются работы по возведению фундамента для установки эскалатора на остановках, сборке кирпича, облицовке наружного фасада мрамором, прокладке проводов для электрического освещения.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. На Сергелийской ветке метро в Ташкенте началась прокладка первых рельсов, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

За истекший период работы по установке фундамента для 5 из 6 станций и промежуточных опорных столбов по немецкой технологии бурения были выполнены в высоком качестве, на эстакаде полностью установлены опорные столбы. Между ними качественно и прочно монтируются 26-метровые балки.

Также завершаются работы по возведению фундамента для установки эскалатора на остановках, сборке кирпича, облицовке наружного фасада мрамором, прокладке проводов для электрического освещения. Продолжаются работы по монтажу ограждений пассажирской платформы и установке металлоконструкций.

Станция "Чош-Тепа" линии Сергели Ташкентского метрополитена соединена подземной станцией "Алмазар" Чиланзарского направления. В ходе реализации данного комплексного решения намеченного проекта строители завершили земляные работы на территории электродепо "Чиланзар" в объеме 21 550 куб. м по установке левой и правой опорных стен. До сих пор здесь были начаты работы по укладке первых рельсов. От станции "Ташкентской кольцевой дороги" до станции "Сергели" проложено около 600 метров рельсов.

Узбекистон темир йуллари На Сергелийской ветке метро устанавливают первые рельсы - фото

Туннельная часть данного направления соединена с подземной станцией "Алмазар" Чиланзарского направления Ташкентского метрополитена и завершена реконструкция тоннеля, восстановлено асфальтовое покрытие. Примечательная остановка "Чош-топа" станет первой эстакадной станцией новой линии.

Далее идет остановка "Ташкентская кольцевая дорога". Здесь также завершены работы по укладке фундаментов для установки опорных столбов и эскалаторов, сборка кирпича, облицовка наружного фасада мрамором, прокладка проводов для электрического освещения, в настоящее время внутренняя отделка станции осуществляется на последнем этапе. Завершены работы по монтажу металлоконструкций кровли станции. Всего по проекту было построено 34 металлических фермы.

Узбекистон темир йуллари На Сергелийской ветке метро устанавливают первые рельсы - фото

Полностью завершены работы по бетонированию платформы станции, продолжается внутренняя отделка. На перроны укладывают мраморные плиты. На станции "Сергели" полностью завершены работы по рытью фундамента, сборке кирпича и установке эскалаторного фундамента. Завершена установка 770,6 кв. м стропильной металлической кровли. В настоящее время внутренние и наружные стены станции готовы к отделочным работам.

На станциях "Афросиaб" и "Кипчaк" были завершены работы по выкопке фундаментов зданий и укладке бетона, сборке кирпича на наружных и внутренних промежуточных стенах станций, на 100% завершены штукатурные работы. Кроме того, на участке платформы станции "Афросиaб" установлены железобетонные балки 100-процентного диаметра.

Узбекистон темир йуллари На Сергелийской ветке метро устанавливают первые рельсы - фото

В проектной сметной документации Сергелийской линии установлено 64,4% или 1 тысяча 86 штук железобетонных балок, 86,6% или 220 единиц базовых столбовых ригелей, 254 единицы опорных столбов, завершены строительные работы на 83,0% или 220 единиц опорных столбов и 580м туннельных участков.